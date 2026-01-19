मेरी खबरें
    महिला DSP कल्पना वर्मा पर लगे गंभीर आरोप, जांच रिपोर्ट में माओवादी क्षेत्र की खुफिया जानकारी लीक करने का दावा

    महिला डीएसपी कल्पना वर्मा और कारोबारी दीपक टंडन के विवाद के बाद सरकार ने जांच के निर्देश दिए थे। 1400 पन्नों की जांच रिपोर्ट में कई चौकाने वाले खुलासे ...और पढ़ें

    By Deepak ShuklaEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 19 Jan 2026 11:41:36 PM (IST)Updated Date: Mon, 19 Jan 2026 11:45:15 PM (IST)
    डीएसपी कल्पना वर्मा पर लगे गंभीर आरोप

    1. डीएसपी कल्पना वर्मा पर एडिशनल एसपी स्तर की जांच
    2. 1400 पन्नों की जांच रिपोर्ट में DSP के खिलाफ गंभीर आरोप
    3. डीएसपी ने माओवादी क्षेत्र की संवेदनशील जानकारियां साझा की

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राज्य की महिला डीएसपी कल्पना वर्मा और रायपुर के कारोबारी दीपक टंडन से जुड़े विवाद में जांच के दौरान कई तथ्य सामने आए हैं। सरकार के निर्देश पर एडिशनल एसपी स्तर पर कराई गई जांच की करीब 1400 पेज की रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है। रिपोर्ट में आरोप है कि महिला डीएसपी ने न केवल कारोबारी से रकम और महंगे गिफ्ट लिए, बल्कि माओवाद क्षेत्र से जुड़ी से जुड़ी संवेदनशील खुफिया जानकारियां भी साझा कीं।

    जांच में दोनों के बीच हुई व्हाट्सएप चैट सामने आई हैं, जिनमें पुलिस विभाग से जुड़ी खुफिया जानकारी भेजने का जिक्र बताया जा रहा है। जानकारों के अनुसार, खुफिया जानकारी का इस तरह लीक होना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। बताया जा रहा है कि इस पहलू को लेकर उच्च स्तर पर रिपोर्ट तलब की गई थी, जिसे गोपनीय रखा गया।


    कारोबारी ने 12 लाख की डायमंड रिंग, 5 लाख के गहने दिए

    कारोबारी दीपक टंडन ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2021 से महिला डीएसपी ने कथित तौर पर ‘लव ट्रैप’ के जरिए उनसे करीब 2.5 करोड़ रुपये की वसूली की। आरोपों में करीब 2 करोड़ नकद, एक लग्जरी कार, 12 लाख की डायमंड रिंग, 5 लाख के सोने के गहने और अन्य महंगे उपहार शामिल हैं। कारोबारी का यह भी कहना है कि शिकायत के बावजूद कार और ज्वेलरी अब तक वापस नहीं की गई।

    डीएसपी ने आरोपों को बताया बेबुनियाद

    मामले में डीएसपी के भाई के नाम पर होटल खोलने के बहाने करोड़ों रुपये वसूलने के आरोप भी लगे हैं, जिसकी अलग से जांच की मांग की जा रही है। वहीं, डीएसपी कल्पना वर्मा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को पूरी तरह झूठा, बेबुनियाद और साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा है कि वह जांच में पूरा सहयोग कर रही हैं। अब सरकार जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेगी।

