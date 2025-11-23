'आवारा आतंक' को रोकने के लिए एक दो नहीं, सात विभागों को लगाया गया काम पर; नियुक्त किए जाएंगे नोडल अधिकारी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: प्रदेश में लगातार बढ़ रही आवारा कुत्तों की संख्या और उनके आतंक को रोकने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद सरकार ने सात विभागों को समन्वित अभियान चलाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके तहत पंचायत व ग्रामीण विकास, लोकनिर्माण, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, नगरीय प्रशासन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और पशुधन विकास विभाग को स्पष्ट रूप से अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं।

सभी विभाग एक सप्ताह के भीतर प्रदेशभर के स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और खेल मैदान जैसे सार्वजनिक स्थलों की पहचान करेंगे, जहां आवारा कुत्तों की बे-रोकटोक आवाजाही होती है। इन स्थानों पर कुत्तों के प्रवेश रोकने के लिए गेट, फेंसिंग और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसके लिए प्रत्येक संस्था में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जो अभियान की निगरानी और रिपोर्टिंग करेंगे।