राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। प्रदेशभर के कर्मचारियों और अधिकारियों ने बुधवार को दो सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर रायपुर समेत सभी जिलों में आक्रोश रैली निकाली गई।

कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मांगों पर जल्द निर्णय लेने की मांग की। राजधानी में इंद्रावती भवन के गेट-तीन से कर्मचारियों ने रैली निकालकर विरोध जताया।

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प्रदेशव्यापी हड़ताल करने की चेतावनी

फेडरेशन की दो प्रमुख मांगों में पटवारियों की तकनीकी और व्यावहारिक समस्याओं का समाधान कर उनके खिलाफ की गई कार्रवाई वापस लेना और कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के समान देय तिथि से तीन प्रतिशत लंबित डीए और महंगाई राहत एरियर्स सहित देना शामिल है।