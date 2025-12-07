CG News: PHC से मिले कैलसिड सिरप की बोतल से निकला मांस जैसा संदिग्ध टुकड़ा, दवाओं की गुणवत्ता पर उठा सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी के देवपुरी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दिए सिरप में मांस जैसा संदिग्ध टुकड़ा मिलने का मामला सामने आया है। कमल विहार सेक्टर-5 निवासी देविका साहू इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। इससे प्रसूता और उसके स्वजन दहशत में हैं।

देविका साहू आठ महीने की गर्भवती हैं और शुरुआत से ही देवपुरी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार ले रही थीं। 14 नवंबर को केंद्र की ओर से उन्हें दो बोतल कैल्शियम सिरप दिया गया था। शनिवार 06 दिसंबर को जब प्रसूता के पति कृष्णा साहू ने बोतल खोलकर देखा, तो अंदर उन्हें मांस जैसी वस्तु दिखाई दी। घबराए कृष्णा बोतल लेकर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और संबंधित कर्मचारी को इसकी जानकारी दी।