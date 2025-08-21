मेरी खबरें
    Raipur News: कोर्ट में पेश नहीं हुए तोमर बंधु, अब इन संपत्तियों को किया जाएगा कुर्क

    रायपुर के हिश्ट्रीशीटर तोमर बंधुओं के खिलाफ अब कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। हाई कोर्ट से आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो हई है। रोहित तोमर की जिन चार संपत्तियों को कुर्क किया जाना है, उनमें भाठागांव स्थित साईं विला मकान और जमीन शामिल है।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Thu, 21 Aug 2025 04:11:23 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 21 Aug 2025 04:13:54 PM (IST)
    कुर्क की जाएंगी तोमर बंधुओं की संपत्ति

    HighLights

    1. कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए फरार तोमर बंधु
    2. हाईकोर्ट में आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
    3. भाटागांव के घर सहित 4 संपत्तियां होंगी कुर्क

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : सूदखोरी, एक्सटार्सन, मारपीट, आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर अपराधों में फरार चल रहे तोमर बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दी। वीरेंद्र और रोहित तोमर के खिलाफ आधा दर्जन मामलों में बचाव पक्ष ने जमानत याचिका दायर की थी।

    मामले की सुनवाई सीबीआइ की विशेष अदालत में हुई। दोनों भाई दो महीने से ज्यादा समय से फरार हैं। गिरफ्तारी के लिए एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने उन पर पांच-पांच हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। इसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस ने कोर्ट से उनकी संपत्ति कुर्की की मांग की थी। कोर्ट ने पुलिस के आवेदन को मंजूरी देते हुए चार संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश कलेक्टर को भेजा, जिस पर तहसीलदार को कार्रवाई की जिम्मेदारी दी गई है।

    बचाव पक्ष ने उठाई आपत्ति बचाव पक्ष के वकील ने कुर्की आदेश पर आपत्ति दर्ज की है। उनका कहना है कि उन्होंने 18 अगस्त को इस मामले में आवेदन पेश किया था, जिस पर 20 अगस्त को सुनवाई तय थी। बिना उनकी बात सुने कुर्की आदेश जारी करना न्यायसंगत नहीं है। इस पर कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगी।

    साईं विला समेत चार संपत्तियां कुर्क होंगी

    तहसीलदार प्रवीण परमार के अनुसार, वीरेंद्र और इसके अलावा राजधानी के आसपास स्थित उनकी तीन और जमीनें भी कुर्क की जाएंगी। कोर्ट की सुनवाई के बाद गुरुवार को तय होगा कि तोमर बंधुओं की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया कब शुरू होगी।

