माओवादी क्षेत्र में सुरक्षा और विकास दोनों को मिली रफ्तार, CG पुलिस ने 24 घंटे में फुलनार में बनाया नया सहायता केंद्र

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव: छत्तीसगढ़ सीमा से महज सात किलोमीटर दूर स्थित भामरागढ़ उपविभाग का फुलनार (कैंप गुंडुरवाही) इलाका माओवादी गतिविधियों के कारण अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इसी चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में गढ़चिरौली पुलिस ने मात्र 24 घंटे के भीतर नया पुलिस सहायता केंद्र स्थापित कर एक बड़ा अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। महाराष्ट्र सुरक्षा बल द्वारा बनाए गए इस केंद्र को भविष्य में सुरक्षा, सड़क निर्माण एवं विभिन्न विकास कार्यों की महत्वपूर्ण नींव के रूप में देखा जा रहा है।

केंद्र निर्माण के दौरान 1050 कार्मिकों की बड़ी टीम, 4 जेसीबी, 2 पोकलेन, 7 ट्रेलर और 25 ट्रकों सहित भारी मशीनरी का उपयोग किया गया। 12 पोर्टा केबिन, वाई-फाई सुविधा, जनरेटर शेड, पीने के पानी के लिए आरओ प्लांट, मोबाइल टावर, शौचालय, सुरक्षा हेतु मैकवाल, बीपी मोर्चा और आठ सैंड मोर्चा तैयार किए गए। सुरक्षा के लिए सी-60 के 200 कमांडो, एसआरपीएफ ग्रुप-14 की दो प्लाटून और सीआरपीएफ 37 बटालियन के अधिकारी-कर्मचारी समेत 300 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है।