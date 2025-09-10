Raipur News: 5 दिनों में दो दर्जन गोवशों की मौत, ग्रामीणों ने कहा- जहरीला मशरूम खाने से गई जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी से लगभग 38 किलोमीटर दूर सारागांव के रायखेड़ा बांगोली गांव में दो दर्जन से अधिक गौवंश की अचानक मौत ने इलाके में तहलका मचा दिया है। ग्रामीणों, गो सम्मान संगठनों और हिंदू संगठनों में आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों का आरोप कि एक मशरूम कंपनी द्वारा खुले में जहरीला मशरूम फेंक दिया गया था। जिसे खाने से गौवंशों की मौत हो गई।

प्रशासन पर कंपनी के प्रति नरम रवैये का आरोप लग रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गांव में चार-पांच दिनों से लगातार गौवंश की मौत की सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन ने समय पर पोस्टमार्टम करवाया, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की बजाय कंपनी को छूट देने का रास्ता अपनाया।