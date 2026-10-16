रायपुर वालों के लिए जरूरी खबर... दो रेलवे क्रासिंग 12-12 घंटे बंद रहेंगी, VIP और कचना फाटक पर नो ट्रैफिक

जानकारी के अनुसार वीआईपी रेलवे क्रासिंग 16 अक्टूबर की रात नौ बजे से 17 अक्टूबर की सुबह नौ बजे तक बंद रहेगी। वहीं कचना रेलवे क्रासिंग पर 17 अक्टूबर की रात नौ बजे से 18 अक्टूबर की सुबह नौ बजे तक आवागमन बंद रहेगा।

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। रेलवे ट्रैक की मरम्मत के चलते शहर की दो प्रमुख रेलवे क्रासिंग पर रात में 12-12 घंटे सड़क यातायात बंद रहेगा। रायपुर रेल मंडल ने इस संबंध में जानकारी जारी की है।

रायपुर रेल मंडल के अनुसार, रायपुर रेलवे स्टेशन और मंदिर हसौद के बीच स्थित समपार फाटक क्रमांक आरवी-06 यानी वीआईपी क्रासिंग पर मरम्मत कार्य किया जाएगा। इस दौरान वाहन चालक वीआईपी क्रासिंग पर बने ओवरब्रिज का उपयोग कर सकेंगे।

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वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील

इसी रेलखंड पर समपार फाटक क्रमांक आरवी-07 यानी कचना क्रासिंग पर भी मरम्मत होगी। निर्धारित समय में दोनों फाटकों से वाहनों की आवाजाही नहीं हो सकेगी। रेलवे ने वाहन चालकों से असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है ताकि ट्रैफिक जाम की स्थिति न बने।