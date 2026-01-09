चौथी के पर्चे पर 'राम' नाम का गलत इस्तेमाल, एनएसयूआई ने खोला मोर्चा, डीईओ ऑफिस में जमकर बवाल, नोटिस जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। महासमुंद में कक्षा चौथी की अंग्रेजी परीक्षा के प्रश्नपत्र में भगवान राम के नाम को अनुचित संदर्भ में इस्तेमाल पर विरोध शुरू हो गया है। गुरुवार को इस गंभीर त्रुटि को लेकर एनएसयूआइ रायपुर ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। डीईओ हिमांशु भारतीय ने इसे विभागीय त्रुटि माना। आश्वासन दिया कि मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की जा रही है, जो सात दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

ऐसी लापरवाही अक्षम्य रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। आंदोलन की चेतावनी शांतनु झा ने कहा कि प्रश्नपत्र में ऐसी लापरवाही अक्षम्य है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जांच के नाम पर मामले को ठंडे बस्ते में डाला गया, तो संगठन उग्र आंदोलन करेगा। इस दौरान प्रदेश महासचिव निखिल बघेल, जिला महामंत्री सूरज साहू, जिला उपाध्यक्ष तारिक अनवर, संस्कार पांडे, विमल साहू, डिकेंद्र सिन्हा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।