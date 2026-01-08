रायपुर में वायरल का 'खतरनाक' पैटर्न : रोज पहुंच रहे हजार से ज्यादा मरीज, ठीक होने के बाद दोबारा लौट रहा बुखार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। शहर में वायरल फीवर का बदला हुआ स्वरूप अब गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। सरकारी और निजी अस्पतालों में रोजाना वायरल फीवर जैसे लक्षणों के साथ एक हजार से अधिक मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं।

गले में दर्द, तेज बुखार, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द और अत्यधिक कमजोरी के मामले तेजी से बढ़े हैं। खास बात यह है कि यह वायरल एक बार ठीक होने के बाद दो-तीन दिन में दोबारा लौट रहा है, जिससे मरीज लंबे समय तक कमजोर बने रह रहे हैं।

क्या हो रही है दिक्कत

आंबेडकर, जिला अस्पताल, एम्स रायपुर, हमर अस्पताल सहित निजी अस्पतालों की ओपीडी में बुखार और सर्दी-खांसी के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डाक्टरों का कहना है कि कामकाजी लोग पूरा आराम नहीं कर रहे, जिससे शरीर को रिकवर होने का समय नहीं मिल पा रहा। यही वजह है कि वायरल बार-बार लौट रहा है और मरीजों को ज्यादा परेशान कर रहा है।

लगातार बढ़ रही संख्या

डॉक्टरों के अनुसार, मौजूदा वायरल का पैटर्न पहले से अलग है। शुरुआत अक्सर गले में दर्द और हल्के बुखार से होती है। शुरुआती 24 से 48 घंटे में मरीज इसे सामान्य समझकर काम पर चला जाता है या घरेलू दवाओं से काम चलाता है। इसके बाद कुछ दिन बुखार उतर जाता है, लेकिन तीसरे या चौथे दिन अचानक तेज बुखार, शरीर टूटना, जोड़ों में दर्द और कमजोरी के साथ बीमारी दोबारा उभर रही है।

क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट

बुधवार को इतने पहुंचे मरीज

डा. आंबेडकर में 230

जिला अस्पताल में 175

हमर अस्पताल राजा तालाब में 65

हमर अस्पताल भाठागांव में 55

हमर अस्पताल गुढियारी में 60

हमर अस्पताल हीरापुर में 48

मठपुरैना में 42

खोखो पारा में 45

बिना जांच दवा न लें

सीएमएचओ डॉ. मिथिलेश चौधरी के अनुसार, मौसम में उतार-चढ़ाव, बढ़ता प्रदूषण और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता इसके प्रमुख कारण हैं। कई मरीजों में डेंगू, मलेरिया से मिलते-जुलते लक्षण भी देखे जा रहे हैं। ऐसे में बिना जांच दवा लेना खतरनाक हो सकता है। डाक्टर ब्लड जांच, प्लेटलेट काउंट और अन्य जरूरी जांच कराने की सलाह दे रहे हैं।

तीन दिन में ठीक न हो तो तुरंत डॉक्टर से मिले

वायरल फीवर सामान्य तौर पर पांच से सात दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन मौजूदा मामलों में कमजोरी और थकान लंबे समय तक बनी रह रही है। कुछ मरीजों को बुखार ठीक होने के बाद भी चक्कर, सिरदर्द और काम करने में दिक्कत हो रही है। यदि बुखार तीन दिन बाद दोबारा आए, कमजोरी बढ़े, पेशाब कम हो या शरीर में ज्यादा दर्द रहे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

ऐसे पहचानें नया वायरल

पहले एक या दो दिन गले में दर्द व हल्का बुखार, फिर दो से तीन दिन अस्थायी राहत, इसके बाद फिर अचानक तेज बुखार, जोड़ों व मांसपेशियों में दर्द, अत्यधिक कमजोरी और सिरदर्द।

बचाव के जरूरी उपाय

बुखार उतरने के बाद भी पूरा आराम करें।

पर्याप्त पानी और ओआरएस लें।

बिना डाक्टर की सलाह दवा न लें।

बाहर का खाना और ठंडी चीजों से बचें।

मच्छरों से बचाव और साफ-सफाई रखें।

