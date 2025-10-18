हिस्ट्रीशीटर साथियों के साथ मिलकर युवक की कर रहा पिटाई, पिस्टल दिखाकर माफी मंगवाने का Viral Video

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर में खुलेआम गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। न्यू शांति नगर स्थित श्मशान घाट परिसर में शुक्रवार को हिस्ट्रीशीटर विक्की खोचड़ ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी विक्की को युवक को डंडे से मारते और धमकाते हुए देखा जा सकता है।
रायपुर में खुलेआम गुंडागर्दी। श्मशान घाट परिसर में हिस्ट्रीशीटर ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई की और माफी मंगवाया। pic.twitter.com/9nBkys7mBY
सूत्रों के मुताबिक, आरोपी विक्की ने अपने साथी युवकों के साथ मिलकर रानू सिन्हा नाम के युवक को पकड़ लिया। पिटाई के दौरान विक्की ने युवक से बार-बार पूछा “थाने में मेरा नाम क्यों लिया?” बताया जा रहा है कि विक्की के पास पिस्टल भी थी उससे धमका रहा था। इसी दौरान विक्की की पत्नी भी मौके पर मौजूद थी। उसने रानू से पैर छूकर माफी मंगवाई और खुद भी डंडे से उसकी पिटाई की।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह पूरा घटनाक्रम करीब आधे घंटे तक चला। इस दौरान विक्की ने खुद का वीडियो बनवाया ताकि इलाके में दहशत फैलाई जा सके। वीडियो वायरल होने के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस सक्रिय हुई और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने बताया कि विक्की खोचड़ के खिलाफ पहले से कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और वह कई बार जेल जा चुका है।
हालांकि अब तक पुलिस की ओर से आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।