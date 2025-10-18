छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने इस भाजपा विधायक को बता दिया 'बंदर', तो मिला ऐसा करारा जवाब

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर: सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा में शुक्रवार को पूर्व मंत्री अमरजीत भगत और वर्तमान विधायक रामकुमार टोप्पो के बीच सियासी बयानबाजी से राजनैतिक माहौल गरमाया रहा। 20 वर्षों तक सीतापुर विधानसभा का नेतृत्व करने वाले पूर्व मंत्री अमरजीत भगत को पराजित कर रामकुमार टोप्पो ने पहली बार सीतापुर विधानसभा को भाजपा की झोली में डाला है।

शुक्रवार को सीतापुर विधानसभा के मैनपाट में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री भगत ने विधायक रामकुमार टोप्पो पर शब्दों के तीर छोड़े। उन्होंने सीतापुर विधायक रामकुमार की तुलना बंदर से कर दी। भगत ने कहा , सीतापुर विधायक की न कोई सोच है और न ही विकास के प्रति ललक। गलती से वे विधायक बन गए हैं।

पू्र्व मंत्री ने कहा, कभी नान चाकू चलाते हैं तो कभी पुलिया के ऊपर से छलांग लगा देते हैं। अरे उन्हें बंदरों जैसा उछलकूद करने के लिए सीतापुर की जनता ने विधायक नहीं बनाया था। बंदरों जैसा कूदने से कुछ नहीं होता। क्षेत्र की जनता के बीच जाइये। उनकी समस्याएं सुनिए। उन समस्याओं का समाधान कीजिए। पूर्व मंत्री भगत ने कहा कि वे नेता हैं ही नहीं। गलती से चुनाव जीतकर विधायक बन गए हैं। भगत यहीं नहीं रुके। उन्होंने यहां तक बोला कि मैंने अपने कार्यकाल में जितनी सड़कें और पुल-पुलियों का निर्माण कराया है, अगर उन्हें ही मेंटेन रखवा दें तो बड़ी बात होगी। विधायक रामकुमार टोप्पो ने कही यह बात पूर्व मंत्री भगत के आरोपों पर सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से पूर्व मंत्री भगत का राजनीतिक अनुभव उनसे ज्यादा है। जहां तक नेता नहीं बनने की बात है तो सच है। मैं नेता बनने नहीं बल्कि बेटा बनने आया हूं। बेटा बनकर ही मैं सीतापुर क्षेत्र की जनता का सेवा करना चाहता हूं।