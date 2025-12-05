मेरी खबरें
    रायपुर में Virat Kohli के पैर छूने मैदान में घुसा फैन, सिक्योरिटी लटकाकर ले गई बाहर; केस दर्ज

    CG News: रायपुर में भारत-साउथ अफ्रीका वनडे मैच के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर मैदान में घुसना एक युवक को महंगा पड़ गया। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के पास पहुंचकर उनके पैर छूने वाले युवक के खिलाफ पुलिस ने धारा 151 के तहत मामला दर्ज किया है।

    रायपुर में Virat Kohli के पैर छूने मैदान में घुसा फैन, सिक्योरिटी लटकाकर ले गई बाहर; केस दर्ज
    रायपुर में Virat Kohli के पैर छूने मैदान में घुसा फैन।

    HighLights

    1. रायपुर में वनडे मैच के दौरान युवक मैदान में घुसा।
    2. रायपुर में Virat Kohli के पैर छूने पहुंचा फैन।
    3. पुलिस ने धारा 151 के तहत की कार्रवाई।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। रायपुर में भारत-साउथ अफ्रीका वनडे मैच के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर मैदान में घुसना एक युवक को महंगा पड़ गया। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के पास पहुंचकर उनके पैर छूने वाले युवक के खिलाफ पुलिस ने धारा 151 के तहत मामला दर्ज किया है।

    घटना बुधवार को रायपुर स्टेडियम में हुई। जानकारी के अनुसार नकटा गांव निवासी चंदप्रकाश बंजारे दर्शक दीर्घा से अचानक सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए मैदान में कूद गया। वह सीधे विराट कोहली के पास पहुंचा और उनके पैर छूने लगा। इस अचानक घटना से कुछ समय के लिए मैदान में अफरा-तफरी मच गई।


    सुरक्षा कर्मियों ने युवक को तत्काल काबू में लेकर स्टेडियम से बाहर निकाल दिया। बाद में उसे मंदिर हसौद थाने ले जाया गया, जहां पूछताछ के बाद धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई।

    अधिकारियों ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मैचों के दौरान सुरक्षा घेरा तोड़ना गंभीर अपराध है, जो खिलाड़ियों और दर्शकों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। पूछताछ में युवक ने बताया कि वह विराट कोहली का बड़ा प्रशंसक है और उनसे मिलने की इच्छा के चलते उसने यह कदम उठाया। हालांकि पुलिस का कहना है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत ऐसी हरकतें किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकतीं। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

