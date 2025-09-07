CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम की स्थिति सामान्य, कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : राजधानी सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में बीते 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में रविवार को कई स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ तेज बौछारें पड़ने का अनुमान है।

मौसम विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार को रायपुर में अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह की आर्द्रता 95 प्रतिशत और शाम की 72 प्रतिशत रही। राजधानी में हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि अन्य जिलों में कहीं-कहीं तेज बारिश हुई।