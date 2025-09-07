मेरी खबरें
    CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम की स्थिति सामान्य, कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना

    बीते दिनों हुई भारी बारिश के बाद प्रदेश में एक बार फिर मौसम की स्थिति सामान्य बनी हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार को प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं राजधानी रायपुर और आस-पास के इलाके में भी हल्की बौछार की संभावना है।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 07 Sep 2025 08:16:25 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Sep 2025 08:18:40 AM (IST)
    कुछ स्थानों पर हो सकती है हल्की बारिश

    HighLights

    1. प्रदेश के सभी जिलों में बारिश की स्थिति सामान्य
    2. कुछ स्थानों पर हल्की-मध्यम बारिश की संभावना
    3. शनिवार को रायपुर में अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : राजधानी सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में बीते 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में रविवार को कई स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ तेज बौछारें पड़ने का अनुमान है।

    मौसम विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार को रायपुर में अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह की आर्द्रता 95 प्रतिशत और शाम की 72 प्रतिशत रही। राजधानी में हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि अन्य जिलों में कहीं-कहीं तेज बारिश हुई।

    उत्तर-पश्चिम मध्यप्रदेश और उससे लगे पूर्वी राजस्थान पर एक स्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो छत्तीसगढ़ के मौसम को प्रभावित कर रहा है। मानसून द्रोणिका जैसलमेर से बंगाल की खाड़ी तक सक्रिय है, जो आगामी दिनों में भी बारिश का कारण बनेगा।

    न्यायधानी का हाल

    बिलासपुर में दो दिन पहले हुई झमाझम बारिश के बाद लोगों को उमस से राहत मिली थी, लेकिन यह राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। शनिवार को दिन का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। जिससे उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया।

    न्यायधानी में बीते दो दिनों की तेज बारिश के बाद गुरुवार को तापमान 28 डिग्री तक नीचे आ गया था। लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन शनिवार को तापमान फिर से 32.6 डिग्री पर पहुंच गया। उमस की वजह से दिनभर चिपचिपाहट रही और लोग थकान महसूस करते दिखे।

    किसानों को मिली राहत

    मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है, लेकिन फिलहाल गर्मी-उमस का असर रहेगा। सितंबर के पहले सप्ताह में करीब 200 मिमी बारिश हुई थी, जो किसानों के लिए संजीवनी साबित हुई। अब मौसम का यह उतार-चढ़ाव स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहा है।

