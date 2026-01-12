CG weather Update: प्रदेश में अगले चार दिन तक नहीं बदलेगा मौसम का मिजाज, दिन में धूप के साथ रात में कड़ाके की ठंड

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी सहित पूरे छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क बना हुआ है। जिससे दिन में तेज धूप और रात में ठंंड बरकरा है। सोमवार को रायपुर शहर में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री के आसपास रह सकता है। सुबह के समय हल्की ठंडक और शाम को ठिठुरन का अहसास बना रहेगा।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल किसी बड़े पश्चिमी विक्षोभ या सिस्टम के सक्रिय नहीं होने से तापमान में ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं दिखेगा। शनिवार को रायपुर में अधिकतम तापमान 28.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.2 डिग्री अधिक रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री रिकार्ड किया गया, जो सामान्य से 0.3 डिग्री कम है। सुबह और रात के समय ठंडक का असर बना रहा, वहीं दोपहर में हल्की गर्माहट महसूस की गई।