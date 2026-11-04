महादेव सट्टे का असली मालिक कौन? भूपेश बघेल ने सीबीआई और ईडी की कार्रवाई पर उठाए सवाल

बघेल ने कहा कि ईडी ने कार्रवाई की है। एयरपोर्ट से आते समय सामने स्थित एक होटल में करीब तीन करोड़ रुपये पकड़े गए थे। उन्होंने कहा कि ईडी ने शुभम सोनी का वीडियो हासिल कर जारी किया था। सोनी कहता था, 'मैं मालिक हूं, ये तो मेरे नौकर हैं।' अब एजेंसियां सौरभ को प्रमोटर बता रही हैं। बघेल ने सवाल किया कि मालिक शुभम सोनी है, जिसका वीडियो जारी हुआ या सौरभ चंद्राकर? उन्होंने कहा कि एजेंसियां वही करेंगी, जो सरकार चाहेगी, लेकिन उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। बघेल ने यह भी कहा कि सौरभ को केंद्रीय एजेंसी ने ढूंढकर गिरफ्तार नहीं किया। उनके अनुसार, सौरभ पहले से ओमान की जेल में था और उसे प्रत्यर्पण के जरिए लाया गया।