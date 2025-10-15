रायपुर में युवक की बेरहमी से पिटाई, इलाज के दौरान मौत, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर के फाफाडीह इलाके में हुई मारपीट की घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान बलराम सोनी (19 वर्ष) पिता अमरीश सोनी, निवासी कर्वी चित्रकूट (उत्तरप्रदेश), हाल साहूपारा, डिम्पल होटल गली, फाफाडीह के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, बलराम सोनी अपने साथी अंकित सोनी के साथ फाफाडीह रोड पर इडली-डोसा का ठेला चलाता था। 3 अक्टूबर की रात वह अपने घर लौट रहा था, तभी आनंद गारमेंट्स के पास कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उसे रोककर गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडे और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में उसके सिर, माथे और नाक पर गंभीर चोटें आईं।

घायल अवस्था में मिला अंकित

घटना की जानकारी अगले दिन सुबह उस समय हुई जब ठेला नहीं खुला। अंकित सोनी ने जब तलाश की तो बलराम सड़क किनारे घायल अवस्था में मिला। परिजनों ने उसे तत्काल मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पीड़ित के भाई ने बताया कि बलराम ने होश में आने पर हमलावरों के बारे में सिर्फ इतना कहा था कि वे पहले से ही सड़क पर खड़े थे और बिना किसी कारण उस पर हमला कर भाग गए। गंज थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय गवाहों के बयान के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है।