गुरुजी या मोबाइल चोर? सीसीटीवी ने खोली पोल, राजनांदगांव में शातिर शिक्षक की शर्मनाक करतूत फिर आई सामने

नईदुनिया न्‍यूज, मोहला। विकासखंड के सांगली प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक राधेश्याम नेताम की शर्मनाक करतूत एक बार फिर सामने आई है। मोबाइल चोरी की यह दूसरी घटना है, जो इस बार सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट रूप से कैद हो गई। पीड़ित व्यवसायी की शिकायत पर मोहला पुलिस ने आरोपित शिक्षक के खिलाफ तत्काल एफआइआर दर्ज कर ली है।

जानकारी के अनुसार 14 जनवरी को आरोपित शिक्षक राधेश्याम नेताम ने मोहला स्थित बघेल परिवहन सुविधा केंद्र में शटर खोलकर काउंटर पर रखा मोबाइल फोन चोरी कर लिया। चोरी की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड हो गई। सुबह संचालक द्वारा मोहला थाने में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला पंजीबद्ध किया।