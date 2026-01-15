गुरुजी या मोबाइल चोर? सीसीटीवी ने खोली पोल, राजनांदगांव में शातिर शिक्षक की शर्मनाक करतूत फिर आई सामने

मेरी खबरें
    By Mohan KumarEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 15 Jan 2026 10:11:36 PM (IST)Updated Date: Thu, 15 Jan 2026 10:11:36 PM (IST)
    सीसीटीवी में कैद शिक्षक की मोबाइल चोरी

    नईदुनिया न्‍यूज, मोहला। विकासखंड के सांगली प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक राधेश्याम नेताम की शर्मनाक करतूत एक बार फिर सामने आई है। मोबाइल चोरी की यह दूसरी घटना है, जो इस बार सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट रूप से कैद हो गई। पीड़ित व्यवसायी की शिकायत पर मोहला पुलिस ने आरोपित शिक्षक के खिलाफ तत्काल एफआइआर दर्ज कर ली है।

    जानकारी के अनुसार 14 जनवरी को आरोपित शिक्षक राधेश्याम नेताम ने मोहला स्थित बघेल परिवहन सुविधा केंद्र में शटर खोलकर काउंटर पर रखा मोबाइल फोन चोरी कर लिया। चोरी की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड हो गई। सुबह संचालक द्वारा मोहला थाने में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला पंजीबद्ध किया।


    पहले भी कर चुका है चोरी

    उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व 31 दिसंबर को मोहला स्थित दीप कंप्यूटर दुकान से भी आरोपित शिक्षक द्वारा मोबाइल चोरी की गई थी। आरोपित ने काउंटर पर रखा एप्पल मोबाइल उठाया और पीछे के गेट से फरार हो गया था। बाद में दुकान संचालक द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर शिक्षक चोरी करते हुए साफ दिखाई दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने मोबाइल बरामद कर लिया था, हालांकि उस समय आरोपित को छोड़ दिया गया था।

    विभागीय कार्रवाई की तैयारी

    मामले को लेकर विकासखंड शिक्षा अधिकारी मोहला राजेंद्र देवांगन ने बताया कि चोरी के आरोपों में शिक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पूर्व में भी चोरी के मामले में उच्च कार्यालय को कार्रवाई प्रतिवेदन भेजा गया था। मोहला थाने में अपराध पंजीबद्ध होने की प्रति मिलते ही जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रतिवेदन भेजा जाएगा।

    बयान मोबाइल चोरी के मामले में आरोपित शिक्षक के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर ली गई है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही आरोपित को हिरासत में लिया जाएगा- कपिल देव चंद्रा, थाना प्रभारी मोहला।

