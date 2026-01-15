छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पेयजल में कीड़े मिलने से दहशत, आज इन जगहों पर नहीं होगी पानी की सप्लाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। शहर के कई हिस्सों में पीने के पानी में कीड़े निकलने की शिकायतों के बीच नगर निगम पानी की टंकियों की सफाई में जुटा हुआ है। जबकि अबतक शिकायत वाले क्षेत्रों में गड़बड़ी पकड़ी नहीं जा सकी है। इधर, बताया जा रहा है कि बुधवार को टांका घर में 40 लाख लीटर क्षमता वाली टंकी की सफाई में पानी में कीड़े मिले हैं।

दूसरी ओर टंकी की सफाई के चलते शहर के बड़े हिस्से में जलापूर्ति बाधित रही। शहर में दूषित जल एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। महापौर मधुसूदन यादव स्वयं वार्डों का दौरा कर शिकायत सुन रहे हैं। ममता नगर, लेबर कॉलोनी, सहदेव नगर, बसंतपुर, बांसपाई पारा सहित कुछ अन्य इलाकों में यह शिकायत सामने आई है। जल विभाग पाइपलाइन की जांच कर रहा है, लेकिन अब तक इस खामी को पकड़ा नहीं जा सका है। आज इन जगहों पर नहीं होगी पानी की सप्लाई आज नगर निगम द्वारा टांकाघर स्थित नई आरसीसी टंकी (क्षमता 15.00 लाख लीटर) की सफाई का कार्य किया जाना है। इसके चलते गुरुवार की शाम टांकापारा, जीई. रोड, पुराना सिविल लाइन, सारंगपानी चाल, बल्देवबाग, पुराना रेस्ट हाउस, स्टेशनपारा वार्ड नं. 14 में पेयजल सप्लाई बाधित रहेगी।