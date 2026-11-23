नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही उपार्जन केंद्रों तक पहुंचने वाले धान की निगरानी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। वजह केवल अवैध भंडारण या बिना दस्तावेज परिवहन नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों और जिलों से धान लाकर समर्थन मूल्य पर खपाने की आशंका भी है।

कड़ाई के बाद भी कोचियों और तस्करों की घुसपैठ जारी है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे राजनांदगांव में खरीदी के पहले सप्ताह में ही ऐसे प्रयासों की तस्वीर सामने आने लगी है। 15 से 21 नवंबर के बीच अवैध धान के 27 प्रकरण दर्ज कर 2265.50 क्विंटल धान जब्त किया जा चुका है। तीन वाहन और 5260 कट्टा बारदाना भी कार्रवाई की जद में आए हैं।