राजनांदगांव में ऑनलाइन हाजिरी से 264 शिक्षक गायब, शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप, दो दिनों के अंदर मांगी गई जानकारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। बीएसके एप में ऑनलाइन हाजिरी के दौरान जिले के 264 शिक्षकों का रिकार्ड नहीं मिलने से शिक्षा विभाग में हलचल है। विभाग ने इन शिक्षकों की तलाश शुरू कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारी को ऐसे शिक्षकों की सूची भेजकर जानकारी जुटाने के निर्देश दिए गए हैं।

दो दिनों के अंदर मांगी गई जानकारी प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास सिंह बघेल के अनुसार, स्कूल शिक्षा संचालनालय ने संबंधित शिक्षकों की जानकारी दो दिन के भीतर मांगी है। इनमें ऐसे शिक्षक भी शामिल हो सकते हैं, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या जिनका निधन हो चुका है।