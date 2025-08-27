मेरी खबरें
    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 27 Aug 2025 07:47:46 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 27 Aug 2025 07:47:46 PM (IST)
    छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा पर मुठभेड़, सुरक्षाबलों के एक्शन से चार माओवादी ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद
    सुरक्षाबलों के एक्शन से चार माओवादी ढेर (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. गढ़चिरौली में मुठभेड़ में चार नक्सली मारे गए हैं
    2. एक पुरुष और तीन महिला माओवादियों के शव बरामद
    3. जारी है मारे गए शेष माओवादियों की तलाश

    नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मुठभेड़ में चार नक्सली मारे गए हैं। लगभग आठ घंटे तक रुक-रुक कर जारी गोलीबारी के बाद इलाके की तलाशी के दौरान एक पुरुष और तीन महिला माओवादी के शव बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही चार हथियार भी बरामद हुए हैं। इनमें एक एसएलआर राइफल, दो इंसास राइफल और एक 303 राइफल शामिल हैं।

    पुलिस को मिली थी जानकारी

    गढञचिरौली पुलिस को बुधवार को एक विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि गट्टा दलम, कंपनी संख्या 10 और गढ़चिरौली संभाग के अन्य माओवादी संगठन गढ़चिरौली-नारायणपुर सीमा पर कोपरशी वन क्षेत्र में मौजूद हैं। इसके आधार पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) एम. रमेश के नेतृत्व में 19 सी-60 इकाइयों और सीआरपीएफ क्यूएटी की दो इकाइयों को उक्त वन क्षेत्र में भेजा गया।

    पुलिस का तलाशी अभियान जारी

    पिछले दो दिनों से जिले और भामरागढ़ क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश का सामना करते हुए ऑपरेशन दल बुधवार सुबह वन क्षेत्र में पहुंचा और जब वे तलाशी अभियान चला रहे थे, तो माओवादियों ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका सुरक्षाबलों ने प्रभावी जवाब दिया।

    बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में कई और माओवादी पुलिस की गोली का शिकार हुए हैं। शेष माओवादियों की तलाश में इलाके में आगे भी तलाशी अभियान जारी है।

