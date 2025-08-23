मेरी खबरें
    UP Encounter: पुलिस मुठभेड़ में एक लाख का इनामी बदमाश ढेर, लूट और हत्या में था वांछित

    UP Police Encounter: आजमगढ़ जिले के जहानागंज क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक लाख का इनामी शंकर प्रसाद कन्नौजिया मारा गया। उस पर लूट और हत्या के कई मामले दर्ज थे। पुलिस ने घटनास्थल से कारबाइन, पिस्टल, खुखरी और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। शंकर का आपराधिक इतिहास बेहद भयावह रहा है

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sat, 23 Aug 2025 10:30:27 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 23 Aug 2025 12:02:14 PM (IST)
    UP Encounter: पुलिस मुठभेड़ में एक लाख का इनामी बदमाश ढेर, लूट और हत्या में था वांछित
    Encounter: पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ एक लाख का इनामी बदमाश। इंसेट में।

    HighLights

    1. पुलिस मुठभेड़ में एक लाख का इनामी ढेर।
    2. घटनास्थल से कारबाइन और पिस्टल बरामद।
    3. शंकर प्रसाद पर हत्या-लूट के मुकदमे दर्ज।

    डिजिटल डेस्क: आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह करीब 4:15 बजे पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी और एक लाख का इनामी शंकर प्रसाद कन्नौजिया मारा (UP Police Encounter) गया। पुलिस टीम पर उसने फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं।

    तड़के सुबह हुई मुठभेड़

    घटना सुबह लगभग 4:15 बजे नरेहथा गांव के पास मंगई नदी पुल पर हुई। जानकारी के अनुसार, वाराणसी इकाई को सूचना मिली थी कि शंकर अपने गिरोह के साथ आजमगढ़ क्षेत्र में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इस पर निरीक्षक पुनीत सिंह परिहार के नेतृत्व में टीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की।

    पकड़े जाने से बचने के लिए शंकर ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन टीम के सदस्य बाल-बाल बच गए। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई, जिससे शंकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

    पुलिस ने मौके से एक कारबाइन, 9 एमएम की पिस्टल, एक खुखरी और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं।

    भयावह आपराधिक इतिहास

    शंकर का आपराधिक इतिहास बेहद भयावह रहा है। वर्ष 2011 में उसने अपने गिरोह के साथ दोहरीघाट क्षेत्र में लूट के दौरान विंध्याचल पांडे नामक व्यक्ति की हत्या कर गला काट दिया था और शव गायब कर दिया था। तभी से वह फरार था और लगातार लूट-पाट करता रहा।

    जुलाई 2024 में उसने महाराजगंज निवासी शैलेंद्र सिंह का अपहरण कर उनकी लोडर गाड़ी लूट ली थी। इस वारदात के दौरान शैलेंद्र सिंह की हत्या कर उनका धड़ और सिर अलग कर दिया गया था। इस मामले में शंकर पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

    पुलिस ने बताया कि शंकर के अन्य अपराधों की भी जांच की जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।

