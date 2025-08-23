UP Encounter: पुलिस मुठभेड़ में एक लाख का इनामी बदमाश ढेर, लूट और हत्या में था वांछित

डिजिटल डेस्क: आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह करीब 4:15 बजे पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी और एक लाख का इनामी शंकर प्रसाद कन्नौजिया मारा (UP Police Encounter) गया। पुलिस टीम पर उसने फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं।

तड़के सुबह हुई मुठभेड़ घटना सुबह लगभग 4:15 बजे नरेहथा गांव के पास मंगई नदी पुल पर हुई। जानकारी के अनुसार, वाराणसी इकाई को सूचना मिली थी कि शंकर अपने गिरोह के साथ आजमगढ़ क्षेत्र में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इस पर निरीक्षक पुनीत सिंह परिहार के नेतृत्व में टीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की।