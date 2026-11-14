छत्तीसगढ़ में किसानों को बड़ा झटका, फसल बीमा योजना के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता; 8939 सूचनाएं खारिज

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। खेतों में पसीना बहाकर फसल तैयार करने वाले किसानों के सामने इस बार मौसम की मार के साथ आर्थिक संकट भी गहराता नजर आ रहा है। पहले बेमौसम बारिश और चक्रवात अर्णब ने खेतों में खड़ी धान की फसल को प्रभावित किया, अब फसल बीमा योजना के आंकड़ों ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है।

प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान होने पर आर्थिक संबल देने के उद्देश्य से संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जिले के किसानों की बड़ी संख्या में दर्ज कराई गई क्षति संबंधी सूचनाएं अस्वीकृत हो गई हैं। खरीफ 2026 के तहत जिले की सात तहसीलों से फसल क्षति की कुल 10,168 सूचनाएं प्राप्त हुईं, लेकिन इनमें से केवल 1,229 को ही स्वीकृति मिल सकी। शेष 8,939 सूचनाएं खारिज कर दी गईं। यानी करीब 88 प्रतिशत सूचनाओं को मंजूरी नहीं मिली। दरअसल, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात अर्णब के प्रभाव से अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में राजनांदगांव जिले में बेमौसम बारिश हुई थी। बारिश के कारण खेतों में खड़ी धान की फसल प्रभावित हुई और किसानों को उत्पादन में नुकसान की आशंका सताने लगी। कई क्षेत्रों में फसल क्षति के सर्वे और मुआवजे की मांग भी उठी। सर्वे 15 नवंबर तक होगा। इधर, किसानों ने बताया कि कंपनी के अधिकारी खेतों पहुंचे ही नहीं और रिपोर्ट बनाकर दे दिए।