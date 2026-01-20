मेरी खबरें
    राजनांदगांव में निजी कॉलेज के प्रिंसिपल के घर चल रही चंगाई सभा, मकान की बनावट ही किसी चर्च जैसी

    राजनांदगांव के ग्राम पनेका में निजी महाविद्यालय के प्राचार्य के घर में प्रार्थना, चंगाई सभा और अन्य गतिविधियों को लेकर शिकायतें सामने आई हैं। विश्व हि ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Tue, 20 Jan 2026 07:57:08 AM (IST)Updated Date: Tue, 20 Jan 2026 08:02:48 AM (IST)
    राजनांदगांव में निजी कॉलेज के प्रिंसिपल के घर चल रही चंगाई सभा, मकान की बनावट ही किसी चर्च जैसी
    प्राचार्य के मकान की बनावट चर्च जैसी

    HighLights

    1. अंधविश्वास और प्रलोभन का सहारा लेकर परिवारों को बनाया जा रहा निशाना
    2. पनेका में हर रविवार निजी महाविद्यालय के प्राचार्य के घर में प्रार्थना, चंगाई सभा
    3. हिंदू संगठनों का आरोप है कि यह आवास मिशनरियों के नेटवर्क का हिस्सा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव: जिला मुख्यालय में मतांतरण की अवैध गतिविधियों की परतें एक-एक कर उधड़ रही हैं। ग्राम धर्मापुर में मिशनरी कमांडर के आश्रम और उसके नेटवर्क का राजफाश होने के बाद लगातार नए तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं।

    ग्राम पनेका में हर रविवार निजी महाविद्यालय के प्राचार्य के घर में प्रार्थना, चंगाई सभा और अन्य गतिविधियों को लेकर शिकायतें और विरोध तेज हो गया है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के बाद हिंदू जागरण मंच ने भी इस मामले में गंभीर शिकायतें की है। आरोप है कि यह भी मिशनरियों के नेटवर्क का हिस्सा है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरु कर दी है।


    ग्राम पनेका में आवासीय अनुमति लेकर घर तैयार किया गया। लेकिन इस घर की बनावट ही चर्च से प्रभावित है। धीरे-धीरे यहां जिले भर से लोगों के जुटने का क्रम शुरु हो गया। प्रति रविवार कई वाहनों से लोग यहां आते हैं और घंटों घर के भीतर उनकी मौजूदगी बनी रहती है। लगभग 12 से एक बजे के बीच यह सिलसिला थमता है और एक-एक कर लोग बाहर निकलने लगते हैं।

    हिंदू संगठनों का आरोप है कि यह आवास मिशनरियों के नेटवर्क का हिस्सा है। अब यहां मतांतरण को बढ़ावा देने अंधविश्वास और प्रलोभन का सहारा लिया जा रहा है। इस बाबत हुई शिकायतों के बाद प्रशासन भी इस मामले में सतर्क हो गया है। अब तक धर्मापुर, नेहरु नगर और पनेका में मतांतरण से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी सामने आ चुकी है। इसके अतिरिक्त पड़ोसी जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के आदिवासी क्षेत्र में भी मिशनरियों की गतिविधियों और मतांतरित हो चुके परिवारों के भी इसमें शामिल होने की बात सामने आ रही है।

    डेढ़ करोड़ की बिल्डिंग, फंडिंग पर सवाल

    धर्मापुर की तरह की पनेका में भी आलीशान बिल्डिंग तैयार की गई है। हिंदू संगठनों का सवाल है कि इतना पैसा आखिर किस तरह जुटाया जा रहा है जिससे चर्च और सभाओं के लिए लाखों की बिल्डिंग तैयार की जा रही है। पनेका में डेढ़ करोड़ की लागत से बिल्डिंग तैयार किए जाने का दावा किया गया है। धर्मापुर में भी लगभग एक करोड़ रुपये से भवन तैयार किए जाने के आरोप हैं।

    पुलिस जांच में जुटी, दस्तावेज खंगाले जा रहे

    ग्राम पनेका में मतांतरण से जुड़ी गतिविधियों, प्रार्थना व चंगाई सभा किए जाने के मामलों की शिकायत पर पुलिस प्रशासन ने जांच शुरु कर दी है। संबंधितों से निर्माण की अनुमति सहित संगठनों व अन्य संदिग्ध मसलों पर जानकारी जुटाई जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर भी इसमें सहयोग लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहां हर रविवार जुटने वाले लोगों की जानकारी भी मांगी गई है।

    मतांतरित परिवार की हिंदू धर्म में वापसी के बाद हुई बुजुर्ग की अंत्येष्टि

    राजनांदगांव के श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र वार्ड 43, राजीव नगर में ईसाई धर्म के अनुयायी हो चुके हिंदू परिवार की आज घर वापसी कराई गई। दरअसल, वार्ड का यादव परिवार पिछले कुछ समय से मतांतरित हो गया था। ईसाई समुदाय के लोगों के संपर्क में आने के बाद यह परिवार हिंदू धर्म की मान्यताओं के विपरित आचार कर रहा था। लेकिन सोमवार को जब घर के बुजुर्ग की मृत्यु हुई तो परिवार लखोली स्थित हिंदू मुक्तिधाम में अंत्येष्टि की तैयारी करने लगा। इसकी जानकारी मिलते ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग यहां पहुंचे और मतांतरित परिवार के मृत सदस्य की अंत्येष्टि का हिंदू मुक्तिधाम में अंत्येष्टि का विरोध किया।

    हिंदू संगठनों के यहां पहुंचने के बाद समाज और मोहल्लेवासियों के साथ परिवार की बैठक शुरु हुई। हिंदू धर्म छोड़ने और मान्यताएं बदल लेने के मामलों पर धार्मिक मत को आहत करने की बात सामने आई। मतांतरित परिवार को हिंदू धर्म में वापसी के बाद ही हिंदू रीति रिवाज से अंत्येष्टि किए जाने की बात कही गई।

    इसके बाद परिवार ने हिंदू धर्म में वापसी की बात कही। सहमति बनने के बाद ही मृतक का अंतिम संस्कार हिंदू मुक्तिधाम में किया गया। बजरंगदल के संभाग संयोजक सुनील सेन ने बताया कि परिवार हिंदू मान्यताओं के पथ पर चलेगा।

