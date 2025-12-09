विस्फोटक बनाने में माहिर था हिड़मा का 'गुरु' रामधेर, लिट्टे उग्रवादियों से ली थी ट्रेनिंग; MMC जोन में माओवादी हिंसा का अंत

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव: आखिरकार एमएमसी (महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़) जोन में माओवादी हिंसा का अंत हो गया है। एक करोड़ पांच लाख के इनामी सीसी मेंबर रामधेर उर्फ होरुप और उसके 11 साथियों के समर्पण के साथ इस क्षेत्र में लाल आतंक के खात्मे की पुष्टि हुई है। यह समर्पण कई चुनौतियों से भरा हुआ था। दो दिन पहले बालाघाट-खैरागढ़ की सीमा पर मातघाट में हाकफोर्स और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें रामधेर और उसके साथी शामिल थे।

सुरक्षाबलों के लिए यह समर्पण एक बड़ी सफलता है, क्योंकि रामधेर एंबुश लगाने और विस्फोटक बनाने में माहिर था। वह माओवादी संगठन की रीढ़ था, जिसने हिड़मा और देवा जैसे कैडर्स को तैयार किया। वर्ष 2023 में सीसी मेंबर मिलिंद तुमड़े के मारे जाने के बाद उसे एमएमसी जोन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पिछले दो वर्षों से वह संगठन की कमान संभाल रहा था।