36 साल बाद 'लाल आतंक' खत्म! माओवादी समस्या से मुक्त हो रहा MP, ग्रामीणों की ये रणनीति आई काम

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। तीन दशक के संघर्ष के बाद मध्य प्रदेश माओवादी समस्या से मुक्त होता दिखने लगा है। सोमवार को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में मलाजखंड दलम के 12 माओवादियों के आत्मसमर्पण के बाद अब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (एमएमसी) जोन में माओवादियों की संख्या सिमट कर केवल छह पर आ गई है। शनिवार रात माओवादियों द्वारा बनाए गए कान्हा भोरम देव (केबी) दलम के 10 सदस्यों ने भी आत्मसमर्पण किया था। केबी दलम के सभी सदस्यों के समर्पण के बाद मंडला जिला लगभग इस समस्या से मुक्त हो गया है। केंद्र सरकार ने इसी वर्ष मंडला और डिंडौरी को माओवादी समस्या से कम प्रभावित जिलों की सूची में शामिल किया था।

एमएमसी जोन में बचे छह माओवादी, मुख्य दीपक पर घेराबंदी अब एमएमसी जोन में केवल छह माओवादी बचे हैं, जिनमें दो मलाजखंड और चार दड़ेकसा दलम के हैं। बताया जा रहा है इनमें दो से तीन महिलाएं हैं। बचे माओवादियों में मुख्य नाम दीपक का है, जो बालाघाट जिले के ही पालागोदी गांव का रहने वाला है। बाकी सभी छत्तीसगढ़ या दूसरे राज्यों के हैं। पुलिस ने उन पर घेराबंदी बढ़ा दी है। सूत्रों का कहना है कि मारे जाने के डर से जल्द ही दीपक सहित बचे सभी माओवादी आत्मसमर्पण कर सकते हैं, जिसके बाद एमएमसी जोन माओवादी समस्या से मुक्त माना जाएगा।