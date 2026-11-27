नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। धान खरीदी के बीच अवैध भंडारण और उपार्जन केंद्रों में धान खपाने के प्रयासों पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। गुरुवार को तहसीलदार ने दो अलग-अलग प्रकरणों में 432 कट्टा (172.80 क्विंटल) धान जब्त किया।

जांच में स्वयं की फसल काटे बिना धान का अवैध भंडारण किए जाने की बात सामने आई। दोनों मामलों में प्रकरण दर्ज किए गए हैं। प्रशासन के अनुसार, कार्रवाई के दौरान धान उपार्जन केंद्र क्षेत्र से 192 कट्टा (76.80 क्विंटल) और ग्राम उमरवाही से 240 कट्टा (96 क्विंटल) धान जब्त किया गया।