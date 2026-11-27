नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। धान खरीदी के बीच अवैध भंडारण और उपार्जन केंद्रों में धान खपाने के प्रयासों पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। गुरुवार को तहसीलदार ने दो अलग-अलग प्रकरणों में 432 कट्टा (172.80 क्विंटल) धान जब्त किया।
जांच में स्वयं की फसल काटे बिना धान का अवैध भंडारण किए जाने की बात सामने आई। दोनों मामलों में प्रकरण दर्ज किए गए हैं। प्रशासन के अनुसार, कार्रवाई के दौरान धान उपार्जन केंद्र क्षेत्र से 192 कट्टा (76.80 क्विंटल) और ग्राम उमरवाही से 240 कट्टा (96 क्विंटल) धान जब्त किया गया।
अब तक 34 प्रकरण दर्ज
राजस्व, खाद्य और मंडी विभाग की टीमें जिले में अवैध भंडारण, परिवहन और उपार्जन केंद्रों में दूसरे स्रोतों से लाए गए धान की बिक्री रोकने निगरानी कर रही हैं। जिले में 25 नवंबर तक अवैध धान के 34 प्रकरण दर्ज किए गए थे। इनमें 2,997.50 क्विंटल धान, 7,090 कट्टा बारदाना और चार वाहन जब्त किए गए थे।
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गुरुवार को दो नए प्रकरण जुड़ने के बाद अब तक कुल 36 मामलों में 3,170.30 क्विंटल धान और 7,522 कट्टा बारदाना जब्त किया जा चुका है। जब्त वाहनों की संख्या चार है। जिले के 122 उपार्जन केंद्रों में गुरुवार को 1,710 टोकन जारी किए गए थे।
इनके माध्यम से 7,647.38 मीट्रिक टन धान की बिक्री प्रस्तावित थी। इनमें से 1,583 किसानों ने 6,519.48 मीट्रिक टन धान बेचा। टोकन लेने वाले 92.57 प्रतिशत किसानों ने उपज का विक्रय किया। खरीदी शुरू होने से अब तक जिले में 11,003 किसानों से 42,535.24 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है।
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