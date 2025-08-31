मां बम्लेश्वरी मंदिर के कर्मचारी ने ट्रेन से कटकर कर ली आत्महत्या, जेब से मिला 3 पन्नों का सुसाइड नोट

नईदुनिया न्यूज, डोंगरगढ़। मां बम्लेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति के कर्मचारी परमानंद प्रसाद उर्फ चंदू ने शुक्रवार की शाम ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या स्थल से जीआरपी को मृतक की जेब से तीन पन्नों का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। घटना शुक्रवार शाम करीब पांच बजे की है। मेला ग्राउंड के समीप रेलवे ट्रेक पर चंदू प्रसाद ने आत्महत्या की थी।

जीआरपी के विवेचना अधिकारी जीके पिस्दा ने बताया कि चंदू ने सुसाइड नोट में उल्लेख किया है कि मंदिर ट्रस्ट समिति के जिम्मेदार पदाधिकारियों व एक कर्मचारी ने उस पर बिना किसी ठोस कारण के दो लाख 95 हजार की हेराफेरी का आरोप लगाया था। तीन माह से वेतन नहीं दिया जा रहा था। इस कारण वह मानसिक व आर्थिक रूप से परेशान थ। पुलिस के द्वारा विवेचना कर जांच की जाएगी।