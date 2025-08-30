Pub Owner Suicide Case: पुलिस ने इति से की पूछताछ, शराब-ड्रग्स और पत्नी को लेकर खोले कई राज

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शराब कारोबारी व पब संचालक भूपेंद्र उर्फ पिंटू रघुवंशी आत्महत्या केस में पुलिस ने उसकी प्रेमिका इति तिवारी को जेल भेज दिया। इति ने भूपेंद्र और उसके समूह के बारे में चौंकाने वाली जानकारी दी है। शराब के साथ ड्रग्स के नशे का भी उल्लेख किया है। पुलिस अब इति की सहेली व मॉडल आरिशा से पूछताछ करेगी।

पुलिस ने इति से की पूछताछ भवानीपुर कालोनी निवासी 46 वर्षीय भूपेंद्र रघुवंशी (धारवाले) की मौत के मामले में पुलिस ने मुंबई की इति तिवारी को गिरफ्तार किया था। शुक्रवार रात एडिशनल डीसीपी जोन-4 दिशेष अग्रवाल, एसीपी शिवेंदु जोशी और टीआइ अजय नायर ने अन्नपूर्णा थाना में पूछताछ की। इति के बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाई गई।