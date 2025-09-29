मेरी खबरें
    महतारी एक्सप्रेस से 16 पेटी शराब की तस्करी, GPS को चकमा देकर महाराष्ट्र से ला रहे थे आरोपी

    CG Crime: राजनांदगांव के पड़रामटोला के पास महतारी एक्सप्रेस से 16$ पेटी अवैध शराब जब्त की गई है। पुलिस ने महतारी एक्सप्रेस के चालक इन्द्र कुमार उर्फ राहुल साहू को गिरफ्तार किया है, जो महाराष्ट्र से शराब लेकर आ रहा था। बताया गया है कि आरोपित फर्जी इवेंट डालकर GPS मॉनिटरिंग को चकमा दे रहा था।

    Publish Date: Mon, 29 Sep 2025 12:26:58 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 29 Sep 2025 12:26:58 PM (IST)
    महतारी एक्सप्रेस से 16 पेटी शराब की तस्करी, GPS को चकमा देकर महाराष्ट्र से ला रहे थे आरोपी
    पुलिस की गिरफ्त में आरोपी इन्द्र कुमार उर्फ राहुल साहू

    1. महतारी एक्सप्रेस से 16 पेटी अवैध शराब जब्त।
    2. महाराष्ट्र से शराब तस्करी करते चालक गिरफ्तार।
    3. फर्जी इवेंट डालकर GPS को दिया चकमा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव: छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा पर मौजूद छुरिया ब्लाक के पड़रामटोला के पास महतारी एक्सप्रेस से 16 पेटी शराब बरामद की गई है। आरोपित इन्द्र कुमार उर्फ राहुल साहू (25) को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित महतारी एक्सप्रेस का चालक है। पुलिस ने रविवार - सोमवार की दरम्यानी रात दो बजे यह कार्रवाई की है।

    आरोपित महाराष्ट्र के खेड़ेपार से यह अवैध शराब लेकर कल्लूटोला जा रहा था। आरोपित ने बताया है कि वह यह शराब किसी नागेश कतलाम को डिलीवर करने वाला था। इस एवज में उसे दो हजार रूपये मिलते थे। उसने पुलिस को जानकारी दी कि यह दूसरी बार है जब वह तस्करी कर रहा था। आरोपित के खिलाफ धारा 34(2), 36 आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

    GPS की मॉनिटरिंग, बावजूद दूर राज्य जा रही गाड़ी

    महतारी एक्सप्रेस की मॉनिटरिंग के लिए वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाए गये हैं। इसके बावजूद चालक वाहन लेकर महाराष्ट्र पहुंचा और शराब लेकर वापस लौटा। चालक एक बार पहले भी यह काम कर चुका है। बताया जा रहा है कि इस मामले में महतारी एक्सप्रेस के पोर्टल में इवेंट अपलोड किये जाने में भी फर्जीवाड़ा किया गया। आरोपित ने इसमें अपने साथी की मदद ली। पुलिस इसकी भी जानकारी जुटाने की बात कह रही है।

    'डंडा पड़ेगा तो सब बताओगे'

    महतारी एक्सप्रेस से शराब पकड़े जाने की जानकारी मिलते ही पूर्व विधायक छन्नी साहू, कांग्रेस प्रवक्ता राहुल तिवारी के साथ थाने पहुंची। उन्होंने आरोपित से कई सवाल किये। जब इसपर आरोपित ने जवाब नहीं दिया तो पूर्व विधायक ने कहा, सीधे बता दो अभी पुलिस का डंडा पड़ेगा तो सब बताने लगोगे। उन्होंने कहा ये चिंताजनक है कि आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहनों से शराब तस्करी जैसे अपराध हो रहे हैं।

    छुरिया के थाना प्रभारी रमेश पटेल ने बताया कि प्रकरण में जांच जारी है। शराब किसके पास से लायी गई, कहां और किसके पास ले जाई जा रही थी इसकी जांच की जा रही है। जो भी जानकारी सामने आएगी उसपर कार्रवाई की जाएगी।

