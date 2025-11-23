रात के 12:30 बजे दीवार फांदकर भाजपा महिला पार्षद के घर घुसी पुलिस, बताई ये वजह

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव: जिले के डोंगरगढ़ में पुलिस कार्रवाई को लेकर विवाद छिड़ गया है। वार्ड 14 की भाजपा पार्षद शिवांगी साखरे ने आरोप लगाया है कि पुलिस कर्मियों ने रात 12.30 बजे उनके घर की दीवार फांद अंदर घुसने की कोशिश की। तब घर में वे स्वयं और उनकी मां ही मौजूद थी। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस उच्चाधिकारियों से की है।

उन्होंने बताया कि थाना प्रभारी सुमित जायसवाल के साथ 10 से 15 पुलिस कर्मी उनके घर के सामने जुटे थे। बगैर किसी सूचना के पुलिस ने यह कार्रवाई की। इधर, पुलिस अधिकारी ने बताया कि कांबिंग गश्त के दौरान पता पूछने के लिए पार्षद से सहायता लेने दरवाजा खटखटाया गया था। इस दौरान दो एसडीओपी सहित महिला पुलिस भी मौजूद थी। वहीं महिला पार्षद की शिकायत पर जांच के आदेश भी दिए गए हैं।