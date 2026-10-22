रेल जनसंवाद : राजनांदगांव में ट्रेनों की लेटलतीफी से परेशान यात्री, टॉयलेट की गंदगी पर भी उठे सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। रेलवे की यात्री सुविधाओं और ट्रेनों के संचालन को लेकर यात्रियों की नाराजगी सामने आई है। गुरुवार को राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में आयोजित रेल जनसंवाद कार्यक्रम में यात्रियों ने अपनी समस्याएं खुलकर रखीं। इस दौरान ट्रेनों की लेटलतीफी और शौचालयों में गंदगी को लेकर शिकायतों की झड़ी लग गई।

यात्रियों ने रेलवे से ट्रेनों का संचालन निर्धारित समय पर सुनिश्चित करने के साथ ही शौचालयों की नियमित सफाई कराने की मांग की। जनसंवाद के दौरान यात्रियों ने कहा कि ट्रेनों के देर से चलने के कारण उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी होती है। इससे यात्रियों की दिनचर्या और आगे की यात्रा की योजनाएं भी प्रभावित होती हैं।