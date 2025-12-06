CG News: सीमेंट फैक्ट्री लगाने के विरोध में ग्रामीणों का उग्र विरोध प्रदर्शन, पुलिस को करना पड़ा लाठी चार्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव: खैरागढ़ के छुईखदान संडी में प्रस्तावित सीमेंट फैक्ट्री को लेकर ग्रामीणों का विरोध शनिवार को उग्र रूप ले गया। जनसुनवाई रद्द करने की मांग को लेकर 39 गांवों के 5000 से अधिक ग्रामीण सुबह से ही जत्थों में शहर पहुंचे और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। भीड़ बढ़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे थे। प्रशासनिक कार्यालयों और प्रमुख चौक-चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात था।

खैरागढ़ के छुईखदान संडी में प्रस्तावित सीमेंट फैक्ट्री के विरोध में 39 गांवों के ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन उग्र होने पर पुलिस को लाठी चार्च करना पड़ा। pic.twitter.com/zAdb4BLldF — NaiDunia (@Nai_Dunia) December 6, 2025 ज्ञापन सौंपने के बाद भी ग्रामीण शाम तक सड़क पर डटे रहे। सूर्यास्त के बाद महिलाएं तो गांव लौट गईं, लेकिन पुरुष बड़ी संख्या में प्रदर्शन स्थल पर जमा रहे। इस दौरान कुछ युवक उत्तेजित होकर उत्पात मचाने लगे, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने उन्हें समझाइश देकर स्थिति नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इसी बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई।