छत्तीसगढ़ में लापरवाही पर तीन पटवारी निलंबित, 57 का वेतन रोका गया; कारण बताओ नोटिस जारी

नईदुनिया न्यूज, खैरागढ़। पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच जिला प्रशासन ने राजस्व कार्यों में लापरवाही और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना पर सख्त रुख अपनाया है। जिले में तीन पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, वहीं हड़ताल में शामिल 57 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन भी रोक दिया गया है।

दूसरी ओर, हड़ताल पर डटे पटवारियों को अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि शासकीय कार्यों में लगातार अनुपस्थिति और आदेशों की अवहेलना पर गंभीर मामलों में सेवा से पृथक करने तक की कार्रवाई हो सकती है।