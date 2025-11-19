गांव तक सड़क, हर घर पानी, चौक पर हाई मास्क लाइट... अब 'हिड़मा' नहीं, छत्तीसगढ़ के पूर्वर्ती गांव की नई पहचान बना विकास

नईदुनिया प्रतिनिधि, सुकमा: चार दशक से माओवाद का दंश झेल रहा पूर्वर्ती की तस्वीर अब बदल रही है। जिस गांव में प्रशासन तो दूर की बात है आम आदमी के आने की अनुमति नहीं थी, उस गांव में अब शिविरों का आयोजन हो रहा है जिस पर ग्रामीण विश्वास जता रहे है। अंधकार में डुबा गांव जहां तक पहुंचने की सड़क नहीं थी। अब हालत बदल रहे है। माओवाद रूपी अंधकार अब विकास की रोशनी से चमक रहा है।

खूंखार माओवादी माड़वी हिड़मा जिसके कारण पूर्वर्ती गांव विकास से कोसो दूर था। लेकिन उसी का भतीजा माड़वी हिड़मा जो यह मानते है कि एक साल से गांव में विकास तेजी से हो रहा है। जगरगुंडा से करीब 20 किमी दूर स्थित पूर्वर्ती गांव जहां जाने की अनुमति बहुत कम लोगों को मिलती थी। बीच में माओवादियों की नाकेबंदी थी जिसके कारण प्रशासन वहा तक नहीं पहुंच पाया था। लेकिन बीते एक साल में गांव की तस्वीर बदलने लगी है।