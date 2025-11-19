गांव तक सड़क, हर घर पानी, चौक पर हाई मास्क लाइट... अब 'हिड़मा' नहीं, छत्तीसगढ़ के पूर्वर्ती गांव की नई पहचान बना विकास

नईदुनिया प्रतिनिधि, सुकमा: चार दशक से माओवाद का दंश झेल रहा पूर्वर्ती की तस्वीर अब बदल रही है। जिस गांव में प्रशासन तो दूर की बात है आम आदमी के आने की अनुमति नहीं थी, उस गांव में अब शिविरों का आयोजन हो रहा है जिस पर ग्रामीण विश्वास जता रहे है। अंधकार में डुबा गांव जहां तक पहुंचने की सड़क नहीं थी। अब हालत बदल रहे है। माओवाद रूपी अंधकार अब विकास की रोशनी से चमक रहा है।
खूंखार माओवादी माड़वी हिड़मा जिसके कारण पूर्वर्ती गांव विकास से कोसो दूर था। लेकिन उसी का भतीजा माड़वी हिड़मा जो यह मानते है कि एक साल से गांव में विकास तेजी से हो रहा है। जगरगुंडा से करीब 20 किमी दूर स्थित पूर्वर्ती गांव जहां जाने की अनुमति बहुत कम लोगों को मिलती थी। बीच में माओवादियों की नाकेबंदी थी जिसके कारण प्रशासन वहा तक नहीं पहुंच पाया था। लेकिन बीते एक साल में गांव की तस्वीर बदलने लगी है।
एक साल पहले गांव के करीब सुरक्षा बलों का कैंप खुला। जिसके बाद धीरे धीरे विकास की रफ्तार तेज हुई। गांव तक सड़क का निर्माण हुआ। साथ ही बच्चों के लिए आंगनबाड़ी भवन बनाया गया। यहां तक कि हर घर में नल कनेक्शन लगा दिया गया, कुछ में शुद्ध पानी आ रहा है। बीच चौक में लगी हाई मास्क पूरे गांव को रोशन करती है वहीं बिजली के लगे खंभे ग्रामीणों के जीवन का अंधेरा दूर करेगी।
पूर्वर्ती गांव जहां के ग्रामीण प्रशासन और पुलिस को गांव छोड़कर भाग जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। गांव में लगे शिविर में सभी ग्रामीण पहुंच रहे है। और अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे है। साथ ही ग्रामीणों का आधार कार्ड बनाया जा रहा है साथ ही शासन की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।
पिछले एक साल से गांव की तस्वीर बदली है, गांव तक सड़क, बिजली, पानी पहुंचा है। उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारी समस्याओं का समाधान हो जायेगा
- माड़वी हड़मा (हिड़मा का भतीजा)