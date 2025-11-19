कैसे आएगा शव? हिड़मा की मौत की खबर सुनकर भर आई बूढ़ी मां की आंखे; कुछ दिन पहले की थी लौटने की अपील

सतीश चांडक, नईदुनिया, सुकमा: देश भर में हिड़मा की मौत की खबर एक बड़ी सुर्ख़ी बन चुकी थी, लेकिन सुकमा के उसके गृह ग्राम पूवर्ती में माहौल एकदम अलग था। वहां के ग्रामीण और यहां तक कि उसके अपने परिजन भी इस सच्चाई से अनजान थे। जैसे ही यह खबर स्थानीय इंटरनेट मीडिया पर आई और मारे गए हिड़मा की तस्वीरें गांव तक पहुंचीं, एक असहज सन्नाटा छा गया।

हिड़मा का खौफ इलाके में इतना गहरा था कि गांव के युवा, और यहां तक कि उसकी मां पूंजी ने भी पहले उसे पहचानने से साफ इंकार कर दिया। मानो हर कोई इस खौफनाक नाम से अपना संबंध तोड़ लेना चाहता हो। बाद में, फुसफुसाहटों के बीच ग्रामीणों ने दबी हुई आवाज़ में पुष्टि की यह वही हिड़मा है। उन्हें इस बात पर भी हैरानी थी कि दहशत का यह पर्याय इतनी आसान मौत कैसे मारा जा सकता है।

जब मां की ममता ने खौफ को तोड़ा पूरा गांव प्रशासन द्वारा आयोजित एक शिविर में मौजूद था। जब हिड़मा की बूढ़ी मां, माड़वी पूंजी को तस्वीर दिखाई गई, तो वह पहले उसे पहचान नहीं पाईं। लेकिन जब उन्होंने तस्वीर को गौर से देखा, तो ममता का बांध टूट गया। उनकी आंखें भर आईं, लेकिन खुद को संभालते हुए उन्होंने एक ही सवाल पूछा, शव कैसे आएगा? शायद उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि उनके बेटे का खौफ भरा अध्याय अब खत्म हो चुका है, और वह कभी लौटकर नहीं आएगा। यह भी पढ़ें- Maoist Encounter: हिड़मा के बाद अब शीर्ष माओवादी शंकर समेत सात ढेर, एक करोड़ से अधिक का इनामी बता दें कि कुछ दिन पहले ही, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पूवर्ती आकर ग्रामीणों से शांति और आत्मसमर्पण की अपील की थी। मां ने भी बेटे को घर लौट आने को कहा, पर माओवादी हिंसा में अंधे हो चुके बेटे ने मां की बात नहीं मानी और बेटा नहीं उसका शव गांव आएगा।