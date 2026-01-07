सुकमा में अज्ञात बीमारी का खौफ, हाथ-पैर में सूजन से हुई युवक की मौत, 84 ग्रामीण गंवा चुके हैं जान

नईदुनिया न्यूज सुकमा। जिले के अंतिम छोर पर बसे डब्बामरका गांव में एक युवक की मौत हाथ-पैर में आई सूजन के कारण हो गई, इसके बाद गांव में दहशत का माहौल है। उधर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में आधा दर्जन और मरीजों को हाथ-पैर सूजन के लक्षण होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं बाकी गांव वालों के खून की जांच की जा रही है।

इसके अलावा गांव के पानी का भी सेंपल एकत्रित किया गया, क्योंकि इससे पहले भी जिले में अज्ञात बीमारी से करीब 85 लोगों की मौत हो चुकी है। इसकी वजह से ग्रामीण काफी डरे हुए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में डटी हुई है।

कोंटा ब्लाक के पोटकपल्ली पंचायत से करीब 5 किमी. दूर स्थित डब्बामरका गांव जो कि माओवाद प्रभावित है। यहां युवक वेट्टी मुडा उम्र 27 वर्ष की मौत मंगलवार शाम 6 बजे हो गई। बताया जाता है कि पिछले तीन दिनों से युवक के हाथ और पैर में सूजन आ गई थी। जिसके बाद युवक ने पोटकपल्ली अस्पताल में इलाज कराया, लेकिन डॉक्टरों ने बाहर जाने की सलाह दी और रेफर किया। मंगलवार दोपहर 3 बजे एंबुलेंस से भेजा गया, लेकिन युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। गांव में अज्ञात बीमारी के कई मरीज मिले वहीं इसकी जानकारी मिलते ही ​कलेक्टर अमित कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को गांव में भेजा, जहां शिविर में आधा दर्जन इसी अज्ञात बीमारी के मरीज मिले, जिसमें वेट्टी हिड़मा उम्र 36 वर्ष, वेट्टी देवा उम्र 50 वर्ष, माड़वी हिड़मा उम्र 28 वर्ष, वेट्ट देवा उम्र 45 वर्ष, वेट्टी हिरमे उम्र 50 वर्ष और ओयम सुक्का उम्र 23 साल को भी हाथ-पैर सूजन और दर्द की शिकायत है। इनका प्राथमिक इलाज किया गया, उसके बाद बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में मौजूद है जहां सभी का जांच किया जा रहा है।