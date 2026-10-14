छत्तीसगढ़: 'सुकमा कनेक्ट 2.0' से मिलेगी ज्यादा सरकारी सुविधाएं, देश के 14 चयनित प्रस्तावों में शामिल

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। प्रदेश के दूरस्थ वनांचलों में सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की सुकमा जिले की पहल ‘सुकमा कनेक्ट 2.0’ को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। केंद्र सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने इसे देश के 14 चयनित प्रस्तावों में शामिल करते हुए 1.17 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

10 हजार से ज्यादा बन चुके आयुष्मान कार्ड परियोजना के तहत मोबाइल सेवा वैन और चौबीसों घंटे संचालित बहुभाषी कॉल सेंटर के माध्यम से ग्रामीणों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सुकमा में मार्च-2026 से संचालित केंद्रीकृत निगरानी एवं नियंत्रण केंद्र (सीएमसीसी 1.0) के माध्यम से अब तक 40 हजार से अधिक फोन कॉल किए जा चुके हैं। इस पहल के तहत 10,078 आयुष्मान कार्ड और 11,103 मतदाता पहचान पत्र बनाए गए हैं।