छत्तीसगढ़ में जन्मा 8 पैर, 3 कान और 2 कमर वाला बकरी का बच्चा, देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़

नईदुनिया प्रतिनिधि, सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर क्षेत्र के कोल्हूआ आश्रित ग्राम बोकराटोला में रामकेश साहू के घर रविवार को उनकी बकरी ने दो बच्चों को जन्म दिया परंतु इनमें से एक बच्चे का जन्म असामान्य संरचना के साथ हुआ, जिसने हर किसी को अचंभित कर दिया।

नवजात बकरी के बच्चे के आठ पैर, तीन कान और दो कमर थे। हालांकि जन्म के कुछ घंटे के भीतर ही इसकी मौत हो गई। जन्म के कुछ ही समय में यह असामान्य बच्चा ग्रामीणों की जिज्ञासा का केंद्र बन गया। आसपास के गांवों से लोग बड़ी संख्या में बोकराटोला पहुंचे।

रामकेश साहू का घर कौतूहल का स्थल बन गया, जहां लोग अपने मोबाइल फोन से तस्वीरें और वीडियो बनाकर इस अनोखी घटना को कैद कर रहे थे। कुछ लोग इसे प्रकृति का चमत्कार कह रहे हैं, तो कुछ इसे विज्ञानी दृष्टि से एक दुर्लभ जैविक घटना मान रहे हैं। विज्ञानियों की नजर में जैविक विकृति वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉ. सीके मिश्रा ने बताया कि इस तरह की असामान्यता किसी संक्रमण या बीमारी के कारण नहीं होती। यह एक जैविक विकृति (Biological Anomaly) है जो भ्रूण के विकास के दौरान दो भ्रूणों के पूरी तरह से अलग न हो पाने पर उत्पन्न होती है। विज्ञानी भाषा में इसे "Conjoined Twin Malformation" यानी संयुक्त जुड़वा विकृति कहा जाता है।