Murder: कलयुगी पुत्र ने पिता का गमछे से घोंटा गला, शराब के लिए मना करने पर पति ने पीट-पीटकर ली पत्नी की जान

नईदुनिया न्यूज, सूरजपुर: कोतवाली इलाके में शनिवार रात हत्या की दो वारदात घटित हुई। दोनों वारदात में शराब ही हत्या का कारण बना। एक घटना में कलियुगी पुत्र ने पिता की गमछे से गला घोंट कर हत्या कर दी। वहीं दूसरी घटना में पति ने पत्नी की डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी। दोनों ही मामले में पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

नशे की हालत में दिया वारदात को अंजाम पहला मामला कोतवाली इलाके के ग्राम पसला के खालपारा की है। बताया गया कि घर मे दशरू सिंह अपने पुत्र राम सिंह व छह वर्षीय पोते के साथ रहता था। दशरु रोजाना देर रात नशे की हालत में घर आकर पुत्र राम सिंह के साथ डांट फटकार करता था। शनिवार की रात को 11 बजे शराब के नशे में घर पहुंचे दशरु ने फिर पुत्र राम सिंह को डांटना शुरू किया। इसी बात से आक्रोशित राम सिंह 35 वर्ष ने अपने पिता के साथ मारपीट करते हुए गले मे पहने हुए गमछा को खींच कर उसकी हत्या कर दी।