मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Murder: कलयुगी पुत्र ने पिता का गमछे से घोंटा गला, शराब के लिए मना करने पर पति ने पीट-पीटकर ली पत्नी की जान

    सूरजपुर के कोतवाली इलाके में शनिवार रात हत्या की दो वारदातें हुईं, और दोनों में ही शराब मुख्य कारण बनी। ग्राम पसला में नशे में धुत पुत्र राम सिंह ने अपने पिता दशरू सिंह की गमछे से गला घोंट कर हत्या कर दी। वहीं, लाछा गांव में केवल सिंह गोंड़ ने अपनी पत्नी रनिया बाई को शराब पीने से नाराज़ होकर डंडे से पीट-पीटकर मार डाला।

    By Anang Pal Dixit
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 29 Sep 2025 07:54:20 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 29 Sep 2025 07:54:20 AM (IST)
    Murder: कलयुगी पुत्र ने पिता का गमछे से घोंटा गला, शराब के लिए मना करने पर पति ने पीट-पीटकर ली पत्नी की जान
    पुत्र ने पिता का गला घोंटा, पति ने पत्नी की डंडे से पीटकर की हत्या (प्रतीकात्मक फोटो)

    HighLights

    1. सूरजपुर में शराब के कारण हत्या की दो वारदातें।
    2. पुत्र ने पिता की गमछे से गला घोंट कर हत्या की।
    3. शराब पीने से मना करने पर पत्नी को मार डाला।

    नईदुनिया न्यूज, सूरजपुर: कोतवाली इलाके में शनिवार रात हत्या की दो वारदात घटित हुई। दोनों वारदात में शराब ही हत्या का कारण बना। एक घटना में कलियुगी पुत्र ने पिता की गमछे से गला घोंट कर हत्या कर दी। वहीं दूसरी घटना में पति ने पत्नी की डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी। दोनों ही मामले में पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

    नशे की हालत में दिया वारदात को अंजाम

    पहला मामला कोतवाली इलाके के ग्राम पसला के खालपारा की है। बताया गया कि घर मे दशरू सिंह अपने पुत्र राम सिंह व छह वर्षीय पोते के साथ रहता था। दशरु रोजाना देर रात नशे की हालत में घर आकर पुत्र राम सिंह के साथ डांट फटकार करता था। शनिवार की रात को 11 बजे शराब के नशे में घर पहुंचे दशरु ने फिर पुत्र राम सिंह को डांटना शुरू किया। इसी बात से आक्रोशित राम सिंह 35 वर्ष ने अपने पिता के साथ मारपीट करते हुए गले मे पहने हुए गमछा को खींच कर उसकी हत्या कर दी।

    आरोपित के छह वर्षीय पुत्र ने पड़ोसियों को जाकर बताया कि उसका पिता दादा के साथ मारपीट कर रहा है। पड़ोसियों ने पहुंचने पर पाया कि पुत्र ने पिता की हत्या कर दी है। सूचना पर रात में ही पुलिस टीम ने आरोपित पुत्र राम सिंह को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है।

    इधर पत्नी के शराब पीने से नाराज पति ने की हत्या

    इधर लाछा गांव के बचबहरा नाखा में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। बताया गया कि केवल सिंह गोंड़ की पत्नी रनिया बाई 38 वर्ष अत्यधिक शराब सेवन करती थी। इसी बात को लेकर अक्सर पति पत्नी में विवाद होता था। पति उसे शराब पीने से मना करता था। शनिवार रात आठ बजे रनिया बाई के शराब पीने से केवल सिंह का उससे विवाद हुआ और केवल सिंह ने डंडे से पीटपीट कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी।

    सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपित पति केवल सिंह गोंड़ को हत्या का आरोप में गिरफ्तार लिया है। कार्रवाई में कोतवाली टीआई विमलेश दुबे, उप निरीक्षक एसआर भगत, अश्विनी पांडेय, एएसआई सुमंत पांडेय सक्रिय रहे।

    यह भी पढ़ें- सीमेंट दुकान से सुहाग सामग्री की खरीद पर बवाल, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में गंभीर अनियमितता आई सामने

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.