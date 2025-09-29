Murder: कलयुगी पुत्र ने पिता का गमछे से घोंटा गला, शराब के लिए मना करने पर पति ने पीट-पीटकर ली पत्नी की जान

नईदुनिया न्यूज, सूरजपुर: कोतवाली इलाके में शनिवार रात हत्या की दो वारदात घटित हुई। दोनों वारदात में शराब ही हत्या का कारण बना। एक घटना में कलियुगी पुत्र ने पिता की गमछे से गला घोंट कर हत्या कर दी। वहीं दूसरी घटना में पति ने पत्नी की डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी। दोनों ही मामले में पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।
पहला मामला कोतवाली इलाके के ग्राम पसला के खालपारा की है। बताया गया कि घर मे दशरू सिंह अपने पुत्र राम सिंह व छह वर्षीय पोते के साथ रहता था। दशरु रोजाना देर रात नशे की हालत में घर आकर पुत्र राम सिंह के साथ डांट फटकार करता था। शनिवार की रात को 11 बजे शराब के नशे में घर पहुंचे दशरु ने फिर पुत्र राम सिंह को डांटना शुरू किया। इसी बात से आक्रोशित राम सिंह 35 वर्ष ने अपने पिता के साथ मारपीट करते हुए गले मे पहने हुए गमछा को खींच कर उसकी हत्या कर दी।
आरोपित के छह वर्षीय पुत्र ने पड़ोसियों को जाकर बताया कि उसका पिता दादा के साथ मारपीट कर रहा है। पड़ोसियों ने पहुंचने पर पाया कि पुत्र ने पिता की हत्या कर दी है। सूचना पर रात में ही पुलिस टीम ने आरोपित पुत्र राम सिंह को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है।
इधर लाछा गांव के बचबहरा नाखा में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। बताया गया कि केवल सिंह गोंड़ की पत्नी रनिया बाई 38 वर्ष अत्यधिक शराब सेवन करती थी। इसी बात को लेकर अक्सर पति पत्नी में विवाद होता था। पति उसे शराब पीने से मना करता था। शनिवार रात आठ बजे रनिया बाई के शराब पीने से केवल सिंह का उससे विवाद हुआ और केवल सिंह ने डंडे से पीटपीट कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी।
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपित पति केवल सिंह गोंड़ को हत्या का आरोप में गिरफ्तार लिया है। कार्रवाई में कोतवाली टीआई विमलेश दुबे, उप निरीक्षक एसआर भगत, अश्विनी पांडेय, एएसआई सुमंत पांडेय सक्रिय रहे।
