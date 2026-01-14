हाईटेक निगरानी, लो-टेक ईमानदारी! सूरजपुर में छह करोड़ का धान घोटाला, पारदर्शिता के दावों की खुली पोल

नईदुनिया न्यूज, सूरजपुर। सूरजपुर जिले के धान उपार्जन केंद्र सावारावा में 84 लाख का धान गायब पाए जाने के बाद तीन और धान उपार्जन केंद्रों में तकरीबन छह करोड़ रुपये लागत का 18 हजार क्विंटल से अधिक धान स्टाक के भौतिक सत्यापन में गायब मिलने से हड़कंप मच गया है। ऐसे मामले प्रकाश में आने से बिना धान पहुंचे किसानों के खाते में धान खरीदी दर्शा कर भ्रष्टाचार किए जाने की आशंका है। धान उपार्जन केंद्रों में निगरानी की हाईटेक व्यवस्था होने के बावजूद यहां से भारी मात्रा में धान कम पाए जाने से हाइटेक निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए है।

बता दें कि सुरजपुर जिले में 54 धान उपार्जन केंद्रों के जरिये समर्थन मूल्य में किसानों से धान खरीदी की व्यवस्था की गई है। धान खरीदी में पारदर्शिता के लिए शासन स्तर पर निगरानी के उद्देश्य से धान खरीदी केंद्रों में हाईटेक सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए है। उसके बावजूद धान उपार्जन केंद्रों में स्टाक से काफी कम धान मिला है। ऐसे में पारदर्शिता के साथ धान खरीदी व्यवस्था के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। जिले में बिचौलिए सक्रिय है। कस्टम मिलिंग के लिए उठाए गए धान को कई राइस मिल संचालक द्वारा बिचौलियों को बेचने की शिकायत भी प्रकाश में आ रही है।