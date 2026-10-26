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सूरजपुर रेण नदी में डूबने से मरे परिवार के 4 लोगों की उठी अर्थी, मंजर देख अस्पताल में चीख पड़े परिजन

सूरजपुर की रेण नदी में नहाने उतरे एक ही परिवार के चार लोगों (पिता-पुत्र और दो सगे भाई) की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। ये सभी बिहार से दशहरा मनाने आए थे।

By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Mon, 26 Oct 2026 09:12:44 AM (IST)Updated Date: Mon, 26 Oct 2026 09:12:44 AM (IST)
सूरजपुर रेण नदी में डूबने से मरे परिवार के 4 लोगों की उठी अर्थी, मंजर देख अस्पताल में चीख पड़े परिजन
परिवार के 4 लोगों की अर्थी उठी। (नईदुनिया)

HighLights

  1. सूरजपुर की रेण नदी में डूबने से चार की मौत।
  2. मृतकों में पिता-पुत्र और दो सगे किशोर भाई शामिल।
  3. परिवार बिहार के कटिहार से दशहरा मनाने सूरजपुर आया था।

नईदुनिया प्रतिनिधि, सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के बिश्रामपुर में रेण नदी के ढोघट घाट पर डूबने से चार लोगों की मौत ने दो परिवारों को उजाड़ दिया। रविवार को मृतकों के स्वजन बिहार के कटिहार से पहुंचे तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चीख-पुकार मच गई।

पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव स्वजन को सौंप दिए। दो सगे भाइयों के शव अंतिम संस्कार के लिए बनारस ले जाए गए, जबकि पिता-पुत्र के शव गाजीपुर ले जाए गए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। हादसा शनिवार सुबह सरस्वतीपुर के कोन्हाखार के पास रेण नदी के ढोघट घाट पर हुआ था।


परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

स्नान करने उतरे विवेक कुमार सिंह (45), उनके पुत्र अभिजीत सिंह (20) और जितेंद्र सिंह के दोनों पुत्र गोपाल कृष्ण (13) व कृष्ण गोपाल (14) गहरे पानी में डूब गए थे। दोनों किशोरों के पिता जितेंद्र सिंह सेना के पूर्व जवान हैं। एक साथ दो बेटों को खोने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

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शाम को लौटना था बिहार लेकिन सुबह हो गया हादसा

  • सूरजपुर क्षेत्र के चंदरपुर में नेहा सिंह ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। वह अपने पुत्र अभिजीत के साथ यहां रहती हैं। दशहरा मनाने के लिए उनके पति विवेक सिंह, नेहा के माता-पिता और बहन के दोनों बेटे बिहार के कटिहार जिले से आए थे। शनिवार को सभी को लौटना था।

  • इससे पहले विवेक सिंह स्कूटी से पंपापुर स्थित महामाया मंदिर गए। वहां से उन्होंने अपने पुत्र अभिजीत और साढ़ू जितेंद्र सिंह के दोनों बेटों को कोन्हाखार स्थित रेण नदी घाट पर बुलाया। चारों स्नान करने उतरे। गहराई में जाने से डूब गए और उनकी मौत हो गई।

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