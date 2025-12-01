मेरी खबरें
    CG News: सुबह 10 बजे तक PHC पर लटका मिला ताला, महिला ने कार में दिया बच्चे को जन्म

    सूरजपुर जिले के ओड़गी ब्लॉक की एक घटना ने छत्तीसगढ़ में दूरस्थ इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलकर रख दी है। ओड़गी विकासखंड के लांजित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद होने के कारण के प्रसूता ने अस्पताल ले जाने के दौरान कार में बच्चे को जन्म दे दिया। PHC के स्टाफ के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

    By Anang Pal Dixit
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 01 Dec 2025 08:54:18 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Dec 2025 09:01:58 AM (IST)
    प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची प्रसूता

    HighLights

    1. सुबह पौने दस बजे तक अस्पताल बंद था
    2. PHC में नियमित डॉक्टर या कर्मचारी नहीं
    3. BMO ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सूरजपुर: स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति सजगता का दावा सूरजपुर जिले के दूरस्थ विकासखंड ओड़गी के लांजित स्थित शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गलत साबित हुआ। जहां रविवार सुबह लगभग दस बजे दर्द से कराह रही गर्भवती महिला को प्रसव कराने बाइक से लेकर पहुंचे ग्रामीण को अस्पताल में ताला लगा मिला। वहां से एक कार में ओड़गी ले जाते समय महिला ने नवजात को जन्म दे दिया।

    बाद में डॉक्टर के पहुंचने पर प्रसूता महिला व नवजात को अस्पताल में भर्ती कर उनका उपचार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर प्रसारित घटना की वीडियो ने स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है।

    बता दें कि ओड़गी विकासखंड की ग्राम पंचायत लांजित के खाल पारा निवासी सुखलाल उरांव अपनी गर्भवती पत्नी संगीता को प्रसव पीड़ा शुरू होने के बाद रविवार सुबह बाइक से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लांजित पहुंचा। सुबह पौने दस बजे अस्पताल में ताला लगा मिला। वहां कोई स्टॉफ नहीं था। महिला दर्द से कराह रही थी।


    कार में दिया बच्चे को जन्म

    ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना बीएमओ ओड़गी और अधिकारियों को दी। ओड़गी बीएमओ डॉक्टर बंटी बैरागी के मुताबिक उन्होंने तत्काल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओड़गी लाने को कहा। इधर एक कार में बैठाकर गर्भवती महिला संगीता को ओड़गी ले जाया जा रहा था। उसी दौरान कार में ही महिला ने नवजात शिशु को जन्म दे दिया।

    उसी दौरान लांजित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के आयुर्वेदिक डॉक्टर आरके पटेल भी पहुंच गए। उन्होंने जच्चा बच्चा को अस्पताल में भर्ती कर उनका उपचार शुरू कर दिया। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ्य है। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। वे मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे है।

    पीएचसी में एक भी नियमित डॉक्टर और कर्मचारी नहीं

    जिले की दूरस्थ ग्राम पंचायत लांजित स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे है। नईदुनिया की पड़ताल में पता चला कि इस अस्पताल में एक भी नियमित डॉक्टर अथवा कर्मचारी नहीं है। स्टाफ की कमी से जूझ रहे इस अस्पताल में चिकित्सक के रूप में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर (संविदा) है।

    वहीं एनएचएम से एक स्टाफ नर्स है। नियमित स्टाफ नहीं होने से यहां एनएचएम से एक फार्मासिस्ट, जीवनदीप समिति से एक वार्ड आया, एक आयुष्मान आपरेटर और एक कार्यालय सहायक रखा गया है। अस्पताल में नियमित डाक्टर अथवा स्टॉफ के नहीं होने से राज्य सरकार का स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किया जा रहा प्रचार प्रसार सवालों के घेरे में है।

    कलेक्टर को मंत्री की दो टूक, जांच कर करें कार्रवाई

    घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय विधायक व कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कलेक्टर को फाेन कर दो टूक कहा कि मामला संवेदनशील है। ऐसी लापरवाही कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। मामले की निष्पक्ष जांच करा कार्रवाई करें। स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं है।

    पूरे स्टाफ को जारी कारण बताओ नोटिस

    इधर मामला सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। ओड़गी बीएमओ डॉक्टर बंटी बैरागी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लांजित के समस्त स्टाफ को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे में जवाब तलब किया है।

    नईदुनिया जिला प्रतिनिधि नरेंद्र जैन से चर्चा में उन्होंने बताया कि उन्होंने अस्पताल पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। स्टाफ की कमी की बात स्वीकार करते हुए बताया कि स्टाफ नर्स अवकाश पर थी और डॉक्टर पटेल मयूरधक्की गए थे। कॉल करने पर वे पहुंच गए थे। तब तक वाहन में प्रसूता महिला का प्रसव हो गया था। उसे तत्काल अस्पताल ले जाकर प्रसव के दौरान की जाने वाली चिकित्सीय कार्रवाई की गई।

    मामला संवेदनशील है। बीएमओ को मामले की जांच कर प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दे दिए गए है। सुबह के समय अस्पताल में किसी भी स्टाफ के नही होने की जानकारी मिली है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

    -डॉ. कपिलदेव पैंकरा, सीएमएचओ सूरजपुर

