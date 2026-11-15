सूरजपुर में युवती से रास्ता रोककर छेड़छाड़, जबरन मांग में सिंदूर भरने की कोशिश

नईदुनिया न्यूज, बिश्रामपुर। युवती का रास्ता रोककर विवाद करने और छेड़छाड़ करते हुए जबरन मांग में सिंदूर भरने का प्रयास करने का मामला सामने आया है। 19 वर्षीय युवती की शिकायत पर बिश्रामपुर पुलिस ने कुमदा बस्ती निवासी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 एवं 126(2) के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

20 अक्टूबर को हुई घटना पुलिस के अनुसार, 19 वर्षीय पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है कि कुमदा बस्ती निवासी एक युवक ने उसका रास्ता रोक लिया। इस दौरान युवक ने 20 अक्टूबर की शाम उसके साथ विवाद करते हुए कथित रूप से छेड़छाड़ की।