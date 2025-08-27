भाइयों ने दृष्टिहीन ममेरी बहन को ही बनाया अपनी हवस का शिकार, गर्भवती हुई किशोरी ने आवाज से बताई पहचान

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर : सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में नेत्रहीन किशोरी से दो ममेरे भाईयों ने दुष्कर्म किया। किशोरी के गर्भवती हो जाने से प्रकरण सामने आया। पीड़िता के साथ माता-पिता ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों भाइयों के विरुद्ध प्राथमिकी की है ।दोनों करीब दो महीने से गांव से फरार हैं।

सीतापुर क्षेत्र की रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी बचपन से नेत्रहीन है। नेत्रहीन स्कूल में किन्ही कारणों से उसकी पढ़ाई छूट गई थी, उसके माता-पिता ने उसे मामा के घर छोड़ दिया था। लगभग एक वर्ष से वह मामा के यहां निवास कर रही थी। उसी दौरान उसके साथ दो ममेरे भाइयों ने दुष्कर्म किया। किशोरी का स्वास्थ्य खराब होने पर माता-पिता उसे अपने साथ घर ले गए।