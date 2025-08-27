भाइयों ने दृष्टिहीन ममेरी बहन को ही बनाया अपनी हवस का शिकार, गर्भवती हुई किशोरी ने आवाज से बताई पहचान

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर : सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में नेत्रहीन किशोरी से दो ममेरे भाईयों ने दुष्कर्म किया। किशोरी के गर्भवती हो जाने से प्रकरण सामने आया। पीड़िता के साथ माता-पिता ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों भाइयों के विरुद्ध प्राथमिकी की है ।दोनों करीब दो महीने से गांव से फरार हैं।
सीतापुर क्षेत्र की रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी बचपन से नेत्रहीन है। नेत्रहीन स्कूल में किन्ही कारणों से उसकी पढ़ाई छूट गई थी, उसके माता-पिता ने उसे मामा के घर छोड़ दिया था। लगभग एक वर्ष से वह मामा के यहां निवास कर रही थी। उसी दौरान उसके साथ दो ममेरे भाइयों ने दुष्कर्म किया। किशोरी का स्वास्थ्य खराब होने पर माता-पिता उसे अपने साथ घर ले गए।
बीमारी को जादू टोना मानकर उन्होंने झाड़फूंक कराया था। झाड़-फूंक कराने के कुछ दिन बाद वे नाबालिग को फिर उसके मामा के घर छोड़ दिए थे। यहां आने के बाद नाबालिग के साथ फिर ममेरे भाइयों ने दुष्कर्म किया। शारीरिक संबंध के कारण किशोरी की फिर से तबीयत बिगड़ी और पेट में दर्द होने के साथ उभार दिखने लगा, तब घरवालों को उसके गर्भवती होने का पता चला।
पूछताछ के दौरान पीड़िता ने आवाज के आधार पर बताया कि, ममेरे भाइयों ने दुष्कर्म किया है। आवाज के आधार पर उसने भाइयों का नाम भी बताया। माता-पिता उसे लेकर थाने पहुंचे और इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई।
सीतापुर थाना प्रभारी गौरव कुमार पांडेय ने बताया कि दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी की गई है। दुष्कर्म करने वाले भाइयों में एक नाबालिग है। लगभग ढाई महीने से दोनों भाई घर में नहीं हैं। स्वजन उन्हें किसी बोरवेल कंपनी में काम करने जाना बता रहे हैं। प्राथमिक जांच में पता चला है कि दोनों नामजद, अभी स्वजन का भी फोन नहीं उठा रहे हैं।
साथ ही पुलिस ने बताया कि बालिका लगभग सात माह की गर्भवती है। स्वजन उसका गर्भपात भी नहीं कराना चाहते, ताकि पता चल सके कि बच्चा किसका है। वर्तमान में किशोरी अपने माता-पिता के साथ है। उसकी स्वास्थ्य जांच कराने पुलिस अधिकारियों ने कहा है।