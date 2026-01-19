CG Electricity Bill Scam: 3 करोड़ के बिजली बिल घोटाले में 4 साल बाद पहली गिरफ्तारी, 4 अधिकारी अब भी फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीतापुर। चार साल पहले बिजली कंपनी में बहुचर्चित बिजली बिल घोटाले में चार साल बाद पांच में से एक आरोपित को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। गिरफ्तार आरोपित सुनील केरकेट्टा लाइनमैन के पद पर पदस्थ था। प्रकरण में लगभग तीन करोड़ रुपये का घोटाला किया गया था। जिसे विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर बड़े सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया था। मामले का खुलासा होने के बाद इस घोटाले की विभागीय जांच कराई गई थी। जांच में सही पाए जाने पर विभाग द्वारा तत्कालीन सहायक अभियंता समेत पांच के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया गया था।

ठंडे बस्ते में थी फाइल, नए थाना प्रभारी ने की कार्रवाई चार साल से फ़ाइल बंद थी। वर्तमान थाना प्रभारी ने करोड़ों के इस घोटाले का संज्ञान लिया और चार साल बाद इस मामले का एक आरोपित गिरफ्तार हुआ। शेष चार अभी भी फरार चल रहे है। विदित हो कि बिजली कंपनी में सन 2019 से 2021 तक विद्युत वितरण केंद्र सीतापुर पेटला एवं मैनपाट में बिजली बिल में हेराफेरी करते हुए घोटाले को अंजाम दिया गया था। विगत दो सालों में बिजली कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर बिजली बिल के आड़ में दो करोड़ 94 लाख 29 हजार 4 सौ 82 रुपये का घोटाला किया था।