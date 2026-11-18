नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जिले में 19 ग्रामीणों की जान लेने वाले आक्रामक 'कबरा' हाथी को वन विभाग की टीम ने अभियान के छठे दिन गन से डार्ट (बेहोशी की दवा वाला इंजेक्शन) कर सफलतापूर्वक ट्रेंकुलाइज कर लिया है। हालांकि, आसपास ही 17 हाथियों के झुंड की मौजूदगी के कारण कबरा हाथी को कॉलर आईडी लगाना बड़ी चुनौती बना हुआ है। दल के अन्य हाथियों को दूर खदेड़ने के लिए प्रशिक्षित कुमकी हाथी तीरथराम और दुर्योधन की मदद ली जा रही है। 'ऑपरेशन कबरा' में जुटे अधिकारी और वन्यजीव विशेषज्ञ जंगल के भीतर घुसकर अभियान को पूरा करने में लगे हैं।

रामगढ़ पहाड़ी के जंगल में दल से अलग होते ही दागा गया डार्ट पिछले छह दिनों से कबरा हाथी को ट्रेंकुलाइज कर कॉलर आईडी लगाने का प्रयास चल रहा था, लेकिन 17 हाथियों के दल में शामिल हो जाने के कारण टीम को सफलता नहीं मिल पा रही थी। मंगलवार को हाथियों का यह दल तेंदूटिकरा व सरमा के जंगल में विचरण कर रहा था, जो रात को वापस रामगढ़ पहाड़ी से लगे जंगल में पहुंच गया। बुधवार सुबह वन्यजीव विशेषज्ञ डॉ. पीके चंदन और डॉ. जयकिशोर जड़िया की टीम प्रशिक्षित कुमकी हाथियों पर सवार होकर जंगल में घुसी। अनुकूल माहौल मिलते ही टीम ने कबरा हाथी पर उस समय गन से सटीक डार्ट दागा, जब वह झुंड के अन्य हाथियों से थोड़ा दूर था। डार्ट लगते ही कबरा हाथी धीरे-धीरे घने जंगल की ओर बढ़ गया।