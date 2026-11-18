नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जिले में 19 ग्रामीणों की जान लेने वाले आक्रामक 'कबरा' हाथी को वन विभाग की टीम ने अभियान के छठे दिन गन से डार्ट (बेहोशी की दवा वाला इंजेक्शन) कर सफलतापूर्वक ट्रेंकुलाइज कर लिया है। हालांकि, आसपास ही 17 हाथियों के झुंड की मौजूदगी के कारण कबरा हाथी को कॉलर आईडी लगाना बड़ी चुनौती बना हुआ है। दल के अन्य हाथियों को दूर खदेड़ने के लिए प्रशिक्षित कुमकी हाथी तीरथराम और दुर्योधन की मदद ली जा रही है। 'ऑपरेशन कबरा' में जुटे अधिकारी और वन्यजीव विशेषज्ञ जंगल के भीतर घुसकर अभियान को पूरा करने में लगे हैं।
पिछले छह दिनों से कबरा हाथी को ट्रेंकुलाइज कर कॉलर आईडी लगाने का प्रयास चल रहा था, लेकिन 17 हाथियों के दल में शामिल हो जाने के कारण टीम को सफलता नहीं मिल पा रही थी। मंगलवार को हाथियों का यह दल तेंदूटिकरा व सरमा के जंगल में विचरण कर रहा था, जो रात को वापस रामगढ़ पहाड़ी से लगे जंगल में पहुंच गया। बुधवार सुबह वन्यजीव विशेषज्ञ डॉ. पीके चंदन और डॉ. जयकिशोर जड़िया की टीम प्रशिक्षित कुमकी हाथियों पर सवार होकर जंगल में घुसी। अनुकूल माहौल मिलते ही टीम ने कबरा हाथी पर उस समय गन से सटीक डार्ट दागा, जब वह झुंड के अन्य हाथियों से थोड़ा दूर था। डार्ट लगते ही कबरा हाथी धीरे-धीरे घने जंगल की ओर बढ़ गया।
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सरगुजा के मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) डॉ. प्रणय मिश्रा ने बताया कि कबरा हाथी को ट्रेंकुलाइज करने के लिए डार्ट सफलतापूर्वक लगा दिया गया है, लेकिन नजदीक में ही 17 हाथी विचरण कर रहे हैं। यह स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण है। इसलिए प्रशिक्षित कुमकी हाथियों की सहायता से अन्य हाथियों को दूर खदेड़ा जा रहा है, ताकि सुरक्षित तरीके से कबरा हाथी को कॉलर आईडी लगाई जा सके।
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डॉ. मिश्रा ने स्पष्ट किया कि अभी यह तय नहीं किया गया है कि कॉलर आईडी लगाने के बाद कबरा हाथी को जंगल में ही छोड़ा जाएगा या फिर उसे रेस्क्यू सेंटर ले जाया जाएगा। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच हाथियों और टीम के सदस्यों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अभियान को पूरा किया जा रहा है।