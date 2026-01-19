मेरी खबरें
    CG के सरगुजा में दिखा विशालकाय अजगर, बकरी के बच्चे को निगलने के बाद घंटों पेड़ पर बैठा रहा

    CG News: सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड से वन्यजीव से जुड़ी एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। ग्राम केवरा धवराडुग्गू में एक अजगर ने खुलेआम बकरी के बच् ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 19 Jan 2026 08:43:03 PM (IST)Updated Date: Mon, 19 Jan 2026 08:43:03 PM (IST)
    CG News: सरगुजा में बकरी के बच्चे का शिकार कर पेड़ पर चढ़ा अजगर

    HighLights

    1. केवरा धवराडुग्गू गांव में अजगर ने किया शिकार
    2. बकरी का बच्चा निगलने के बाद पेड़ पर चढ़ा
    3. ग्रामीणों में भय और कौतूहल का माहौल

    नईदुनिया न्यूज, लखनपुर: सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम केवरा धवराडुग्गू में अजगर द्वारा बकरी के बच्चे को निगलने की घटना सामने आई है। यह घटना बकरी पालक संजू कुमार पिता मोहरलाल के घर के पास की बताई जा रही है।

    शिकार के बाद पेड़ पर चढ़ा अजगर

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अजगर ने पहले बकरी के बच्चे को अपना शिकार बनाया और उसे निगलने के बाद पास ही स्थित एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया। विशालकाय अजगर को पेड़ पर चढ़ा देख आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए।


    घंटों पेड़ पर मौजूद रहा अजगर

    अजगर काफी देर तक पेड़ पर ही मौजूद रहा, जिससे लोग सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए उसे देखते रहे। कई ग्रामीणों ने इस दृश्य को अपने मोबाइल कैमरे में भी कैद किया।

    पहली बार सामने आई ऐसी घटना

    ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्र में पहले भी सांपों की मौजूदगी देखी गई है, लेकिन इस तरह अजगर द्वारा शिकार कर पेड़ पर चढ़ने की घटना पहली बार सामने आई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग को सूचना दिए जाने की चर्चा भी होती रही। फिलहाल अजगर के पेड़ पर बने रहने से आसपास के लोग सतर्क नजर आए।

