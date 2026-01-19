CG के सरगुजा में दिखा विशालकाय अजगर, बकरी के बच्चे को निगलने के बाद घंटों पेड़ पर बैठा रहा

नईदुनिया न्यूज, लखनपुर: सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम केवरा धवराडुग्गू में अजगर द्वारा बकरी के बच्चे को निगलने की घटना सामने आई है। यह घटना बकरी पालक संजू कुमार पिता मोहरलाल के घर के पास की बताई जा रही है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अजगर ने पहले बकरी के बच्चे को अपना शिकार बनाया और उसे निगलने के बाद पास ही स्थित एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया। विशालकाय अजगर को पेड़ पर चढ़ा देख आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए।

घंटों पेड़ पर मौजूद रहा अजगर

अजगर काफी देर तक पेड़ पर ही मौजूद रहा, जिससे लोग सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए उसे देखते रहे। कई ग्रामीणों ने इस दृश्य को अपने मोबाइल कैमरे में भी कैद किया।

पहली बार सामने आई ऐसी घटना

ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्र में पहले भी सांपों की मौजूदगी देखी गई है, लेकिन इस तरह अजगर द्वारा शिकार कर पेड़ पर चढ़ने की घटना पहली बार सामने आई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग को सूचना दिए जाने की चर्चा भी होती रही। फिलहाल अजगर के पेड़ पर बने रहने से आसपास के लोग सतर्क नजर आए।

यह भी पढ़ें- CG में चलती टाटा मैजिक में लगी भीषण आग, आठ लोग समय रहते सुरक्षित बाहर निकले, चंद्रपुर मंदिर दर्शन को जा रहे थे यात्री