Government Job 2026: अक्टूबर महीने में निकली 60 हजार भर्तियां, रेलवे, टीचर और पुलिस समेत कई क्षेत्रों में नौकरियां; यहां देखिए पूरी लिस्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अक्टूबर का एक सप्ताह बीत चुका है। साल 2026 खत्म होने में अब सिर्फ दो महीने बाकी हैं। ऐसे में जिन उम्मीदवारों का सरकारी नौकरी पाने का सपना अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। साल के आखिरी महीनों में भी कई विभागों और सरकारी संस्थानों में बड़ी संख्या में भर्तियां जारी हैं।

अक्टूबर में ही करीब 60 हजार से अधिक पदों पर भर्ती के अवसर सामने आए हैं। इनमें रेलवे, शिक्षक, पुलिस, बैंकिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर और अप्रेंटिसशिप सहित कई क्षेत्रों में नौकरियां शामिल हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी जारी रखते हुए पात्रता के अनुसार नई भर्तियों के लिए आवेदन करते रहना चाहिए।

यूपी में 12,405 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी भर्ती चल रही है। यूपी के शहरी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 11,508 पद, अशासकीय सहायता प्राप्त बाल विद्यालयों में 473 पद और सहायक अध्यापक संबंध प्राइमरी अशासकीय सहायता प्राप्त बालिका विद्यालयों में 424 पदों पर भर्ती होगी। इस तरह कुल 12,405 पद भरे जाएंगे। ग्रेजुएशन के साथ बीटीसी/डीएलएड, दो वर्षीय बीटीसी डिप्लोमा या बीएलएड जैसी निर्धारित योग्यता और टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2026 है। अभ्यर्थी यूपीईएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।